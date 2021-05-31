Банк «Аверс» запускает акцию «Летние каникулы для бизнеса!»

Фото: Ринат Назметдинов

В Банке «Аверс» с 1 июня 2021 года стартует акция «Летние каникулы для бизнеса!» по бесплатному открытию первого расчетного счета в банке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физлиц, занимающихся частной практикой.

В рамках акции новые клиенты Банка «Аверс» могут бесплатно открыть расчетный счет, а абонентская плата за ведение банковского счета и использование системы «Интернет-Клиент» составит 0 рублей в течение трех месяцев после открытия счета.

Специальные условия действуют с 1 июня по 31 августа 2021 года. Для оформления услуги по бесплатному открытию первого расчетного счета достаточно обратиться в ближайший офис банка, либо оставить заявку на официальном сайте.

Услуга расчетно-кассового обслуживания в Банке «Аверс» включает все виды операций с наличностью: прием и зачисление на счет средств в день поступления с возможностью немедленного расходования средств, выдачу наличных денежных средств, обмен, пересчет наличности, прием платежных поручений в рублях и осуществление переводов день в день, услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте, а также другие услуги.

Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» позволяет предпринимателям круглосуточно передавать платежные документы, получать информацию о состоянии счетов и выписки по ним.

Сроки проведения акции — с 1 июня по 31 августа 2021 года включительно. Подробности акции, сроки, тарифы и необходимый перечень документов можно уточнить в офисах банка, по телефону: 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте: aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

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