Факторинговые операции в Банке «Аверс»

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Снижение маржинальности в сегменте корпоративного кредитования на фоне более высоких факторинговых ставок привело к переводу клиентов c банковских кредитов на факторинг. В результате в 2018 году совокупный объем предоставленного факторами финансирования вырос на 42% и достиг порядка 2,6 трлн рублей. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА», основываясь на результатах анкетирования российских факторов по итогам 2018 года. Каким будет рынок факторинга в 2019 году и какие факторинговые операции востребованы бизнесом — в материале Банка «Аверс».

Факторинг — в тройке наиболее популярных продуктов у небольших компаний

Рынок факторинга второй год показывает рост — по итогам 2018 года портфель рынка факторинга достиг 580 млрд рублей, что на 40% больше, чем было год назад. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», факторинг входит в тройку наиболее популярных продуктов у небольших компаний, причем в портфелях бизнеса факторинг в последнее время растет активнее, чем кредиты. По прогнозам, в 2019 году факторинг сохранит привлекательность для кредиторов и вновь покажет двузначный рост. Драйвером развития продукта является ясное клиентское предложение — беззалоговое финансирование торгового оборота и принятие риска неплатежа от контрагента.

Для развивающейся компании факторинг позволяет получить большее финансирование, чем при кредитовании. Для крупного бизнеса факторинг является дополнением в линейке кредитных продуктов, а также позволяет избежать риска неполучения денег от дебитора.

Интерес к факторингу проявляют практически все отрасли, в которых используется отсрочка платежа, но основными направлениями остаются производство и оптовая торговля. В то же время эксперты отмечают резкое увеличение объемов экспортного факторинга и освоение новых сегментов рынка. Факторинг идеально подходит российским компаниям, которые отгружают товары, оказывают услуги и производят работы с полной либо частичной отсрочкой платежа со стороны покупателя. Основной критерий для постановки на факторинговое обслуживание — востребованность конечным потребителем тех товаров и услуг, под реализацию которых предоставляется финансирование.

Выгодные факторинговые операции при работе с крупными покупателями

Банк «Аверс» использует факторинг при работе с крупными покупателями продукции предприятий группы «ТАИФ». Между поставщиком продукции — компанией группы «ТАИФ» — и покупателем заключается договор поставки с отсрочкой платежа, при этом банк заключает договоры с поставщиком о факторинговом обслуживании. Плата за услуги по обслуживанию дебиторской задолженности поставщика взимается с покупателя продукции (дебитора), а не с поставщика, как это предусмотрено при классической форме факторинга. Поставщик отгружает продукцию и представляет в Банк реестр накладных на отгруженный товар. Банк, проверив, оплачивает реестры поставщику и информирует об оплате покупателя. По мнению экспертов, факторинг является достаточно быстрым, безопасным и выгодным способом превратить дебиторскую задолженность в деньги.

Банк «Аверс» использует факторинг при работе с крупными покупателями продукции предприятий группы «ТАИФ». Фото Олега Тихонова



При выборе надежного банка, оказывающего факторинговые услуги, необходимо обратить внимание на его показатели и качество репутации на рынке, в том числе на отзывы клиентов, наличие рейтингов и предоставление дополнительных услуг помимо финансирования. Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающих на финансовом рынке республики, является опорным и расчетным центром группы компаний «ТАИФ». Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 2,08 млрд рублей, а показатели ликвидности превышают нормативы Банка России в несколько раз. По данным информационного агентства Банки.ру, на 01.01.2019 г. Банк «Аверс» занимает 39-е место по прибыли и 46-е место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков, второе место по этим показателям в республике. Устойчивость и надежность Банка также подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный», и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

Более подробную информацию о факторинговых операциях в Банке можно получить в офисах Банка или по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный).

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