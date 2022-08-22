Банк «Аверс» пригласил детей сотрудников на праздник первоклассников

Фото: Максим Платонов

Перед началом нового учебного года в головном офисе Банка «Аверс», отмечающего в ближайшее время 32-летие со дня своего основания, прошел корпоративный праздник «День первоклассника», организованный для детей сотрудников Банка.

Будущие первоклассники стали участниками интерактивного научного шоу. Председатель Правления Банка «Аверс» Аида Волкова пожелала будущим школьникам яркой и насыщенной событиями школьной жизни, полной увлекательных открытий, новых знаний и верных друзей.

Сюрпризом для ребят стала VR-экскурсия с полным погружением в Казань столетней давности, а также небольшая экскурсия по зданию головного офиса Банка «Аверс». Будущим первоклассникам рассказали, что в конце ХIХ века здание по улице Мусы Джалиля, 3 (в наши дни здесь располагается головной офис Банка» Аверс», — прим. ред.) принадлежало Казанскому Купеческому банку, который играл значительную роль в экономике Казанской губернии.

В завершение праздника детям вручили «Умные портфели», содержащие все необходимое для учебы в школе.

ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014.

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