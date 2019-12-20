Банк «Аверс» снижает ставки по ипотеке

Фото: Ринат Назметдинов

За 10 месяцев 2019 года российскими банками выдано более 1 млн кредитов на сумму 2,23 трлн рублей. Как выбрать выгодную ипотеку, на что следует обращать внимание при выборе банка и можно ли снизить ставку по ипотеке, сделав ее еще более выгодной? Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Рынок ипотеки оживился

В последнее время на рынке ипотечного кредитования произошло заметное оживление. Как отмечают в аналитическом центре «ДОМ.РФ», такая динамика связана со снижением уровня фактической и ожидаемой инфляции, стоимости фондирования и ключевой ставки Банка России.

С 2015 года Банк России несколько раз снижал ключевую ставку. В последний раз ставка рефинансирования была снижена 13 декабря текущего года на 25 базисных пунктов (0,25 п. п.) до 6,25%. При этом эксперты не исключают возможности дальнейшего ее понижения. Для ипотечных заемщиков это отличная возможность для перекредитования и сокращения ежемесячных платежей.

Рефинансирование является одним из самых популярных розничных продуктов. Так, по данным ЦБ, за 9 месяцев 2019 года объем рефинансированных ипотечных кредитов составил порядка 134 млрд рублей, а в Республике Татарстан — 138 млн рублей. Всего, по предварительной оценке аналитической службы «ДОМ.РФ», за 10 месяцев 2019 года более 1 млн семей взяли ипотеку на сумму 2,23 трлн рублей, это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. По оценкам экспертов, к концу года ипотечный рынок перейдет к росту, который продолжится и в 2020 году.

В новый год — с новым жильем

Максимальная процентная ставка по ипотечным кредитам в банке составляет 12,75% годовых

Безусловно, наличие собственного жилья очень важно для комфортной жизни. Так, сотрудники Группы компаний ТАИФ в Банке «Аверс» могут оформить ипотечный кредит по сниженным ставкам. До 31 декабря 2019 года в банке действует акция «В новый год — с новым жильем!», в рамках которой кредит на покупку готового или строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотечного кредита другого банка можно получить в Банке «Аверс» по ставке от 8,75% годовых.

Сумма кредита может варьироваться от 300 тысяч рублей до 15 млн рублей, срок погашения при приобретении недвижимости — до 25 лет, при рефинансировании — до 20 лет. Оформление добровольного страхования жизни и страхования риска утраты права собственности на объект недвижимости позволяет получить минимальную процентную ставку на весь срок ипотечного кредита. Максимальная процентная ставка по ипотечным кредитам в банке составляет 12,75% годовых.

Кто может претендовать на ипотеку с господдержкой по ставке 5% годовых

Банк «Аверс» предлагает различные ипотечные продукты для приобретения недвижимости. К примеру, оформить ипотеку с государственной поддержкой от 5% годовых могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья. Кредит на сумму от 300 тысяч рублей до 3 млн рублей выдается на срок от 1 года до 20 лет.

По ипотеке с господдержкой получить средства можно на приобретение нового жилья. Кредит предоставляется на покупку квартиры у юридического лица и аккредитованного застройщика по договору участия в долевом строительстве. Также возможно перекредитование ипотечного кредита, который был выдан ранее на указанные цели.

Как снизить процентную ставку?

В последнее время наблюдается тенденция к снижению процентной ставки по ипотеке, в том числе и в Банке «Аверс». Кредитная организация предлагает клиентам различные ипотечные программы. Самой популярной из них является программа рефинансирования ипотечных кредитов. Так, по программе «Перезагрузка 2.0» можно понизить ставку по кредиту до 9,75% годовых. Сумма кредита составляет от 500 тысяч рублей до 15 млн рублей, срок погашения — до 20 лет. Для сотрудников компаний, входящих в Группу компаний ТАИФ, а также их супругов и близких родственников действует дополнительная скидка 0,75% годовых.

Рефинансировать кредит могут клиенты с положительной кредитной историей и без просроченной задолженности. При этом срок обслуживания долга в первичном банке-кредиторе должен составлять минимум 6 месяцев.

Помимо этого, в Банке «Аверс» действует еще одна ипотечная программа «Квадраты счастья», которая позволяет приобрести готовое или строящееся жилье. Ставка по программе составляет 9,75% годовых, а размер кредита от 300 тысяч рублей до 15 млн рублей на срок до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 20% от стоимости недвижимости.

К примеру, ипотечная программа «Приоритет» позволяет приобрести сотрудникам Группы компаний ТАИФ квартиру в многоквартирном жилом доме или индивидуальный жилой дом с земельным участком. Также возможно купить жилье по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве в аккредитованном объекте. Ставка по программе составляет 9% годовых, а размер кредита варьируется от 300 тыс. до 15 млн рублей на срок до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости недвижимости.

Ипотека на приобретение парковочного места

Базовая процентная ставка по программе «Парковочное место» составляет 6% годовых

Также в Банке «Аверс» продолжает действовать ипотечная программа «Парковочное место», по которой можно приобрести парковочное место на проспекте Победы в ЖК «Флагман». Кредит от 100 тысяч рублей до 15 млн рублей. Базовая процентная ставка по программе составляет 6% годовых. Кроме того, можно воспользоваться дополнительной скидкой до 0,5% от базовой ставки в случае приобретения более одного парковочного места.

Стоит отметить, что рынок ипотечного кредитования с каждым годом растет, поскольку именно ипотека для большинства россиян до сих пор остается основным источником для приобретения нового жилья.

Более подробную информацию об условиях акции и кредитования, требованиях к заемщикам, необходимых документах можно получить в офисах Банка, по телефону

8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

Рассчитать ежемесячный размер платежа по кредиту и оставить заявку на ипотечный кредит можно на сайте Банка.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.



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