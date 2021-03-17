Выгодное рефинансирование социальной ипотеки в Банке «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан запустил механизм перевода договора социальной ипотеки на договор купли-продажи с коммерческими банками (рефинансирование соципотеки). Данная схема позволила семьям с социальной ипотекой воспользоваться всеми мерами господдержки — материнским капиталом и государственным субсидированием процентной ставки.

Как рефинансировать соципотеку

Ранее татарстанские соципотечники не могли воспользоваться льготными процентными ставками, быстрым получением материнского капитала и прочими преимуществами государственной поддержки. Марат Зарипов, исполнительный директор Госжилфонда, отметил: «Соципотека — льготная программа, у нас есть свои меры поддержки семей с детьми, которые недоступны для коммерческой ипотеки. Но если у семей есть возможность получить дополнительную поддержку от государства, мы должны сделать все возможное для предоставления им такого инструмента».

Для того, чтобы перевести договор социальной ипотеки на договор купли-продажи, должен быть соблюден ряд условий: отсутствует заключенный договор целевого денежного займа; нет неисполненных судебных решений о взыскании задолженности; нет регистрации права собственности по квартире на гражданина; договор соципотеки заключен не на индивидуальный дом, а на квартиру в многоквартирном жилом доме; при условии рождения ребенка в период участия в программе социальной ипотеки, произведено начисление государственной поддержки на сумму 200 тыс. рублей или подано заявление от участников договора об отказе на получение государственной поддержки.

Банк «Аверс» предлагает своим клиентам выгодное рефинансирование социальной ипотеки. Фото: Максим Платонов

Если все эти условия соблюдены, то заемщик может подать заявление в ГЖФ на рефинансирование. Затем Фонд выдает заемщику справку об остатке долга и выписку из ЕГРН, после чего следует, фактически, ипотечная сделка с банком: гражданин подает заявку на ипотечный кредит, получает одобрение и снова идет с ним в ГЖФ, чтобы расторгнуть там договор соципотеки и заключить договор купли-продажи. Переход права собственности на квартиру происходит с обременением в пользу банка. На основании зарегистрированного договора купли-продажи и осуществленного перехода права банк переводит в Фонд остаток суммы по договору купли-продажи, и в дальнейшем все отношения по погашению этого остатка заемщик имеет уже с банком.

Выгодная ипотека

Выгодно переоформить договор соципотеки Государственного жилищного фонда на договор купли-продажи квартиры можно в Банке «Аверс» с использованием различных программ ипотечного кредитования. Рефинансирование платежей позволит зафиксировать стоимость квадратного метра жилья и зарегистрировать право собственности на себя после оформления ипотечного кредита, а также использовать средства материнского капитала и федеральные выплаты на погашение займа. Кроме того, заемщик получает возможность оформить налоговый вычет на квартиру.

Переоформить договор соципотеки можно в Банке «Аверс» с использованием различных программ ипотечного кредитования. Фото: Ринат Назметдинов

Воспользоваться выгодными условиями программ ипотечного кредитования и рефинансировать социальную ипотеку в Банке «Аверс» решила семья Алсу Гатиной из Нижнекамска. Для этого они обратились в банк и получили одобрение.

— Стоимость квартиры по договору с ГЖФ у нас составляла 2,23 млн рублей. Оплатили 1,53 млн рублей. Оплата шла с опережением. Задолженность по ипотеке оставалась 700 тыс. рублей. Ежемесячный платеж в Государственном жилищном фонде сейчас составляет 5 800 рублей. Но каждый месяц платеж по кредиту увеличивается и к 2025 году он достигнет отметки 7 800 рублей, а к 2031 году — 11 500 рублей, — рассказывает Алсу Гатина.

По ее словам, чтобы не переплачивать, семья Гатиных решила обратиться за рефинансированием в Банк «Аверс». Теперь ежемесячная фиксированная сумма платежа до конца срока у них будет составлять 7 800 рублей.

— В январе 2020 года у нас родился второй ребенок, и мы получили материнский капитал в размере 155 550 рублей. А вместе с неиспользованным маткапиталом на первого ребенка общая сумма составила 639 431 рублей. Эту сумму мы решили потратить на досрочное погашение ипотеки. По договору с ГЖФ это сделать было невозможно. Таким образом, задолженность у нас сейчас осталась менее 60 тыс. рублей. Поскольку в нашей семье пополнение, планируем расширяться. А благодаря рефинансированию в Банке «Аверс» мы оформили право собственности. И теперь у нас появилась возможность продать квартиру, — добавляет Алсу Гатина.

Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщикам, необходимых документах можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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