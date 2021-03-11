Cкидки по картам Банка «Аверс» в сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» и сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» продлевают совместную акцию «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо.

По условиям акции держатели карт Банка «Аверс» могут получить моментальную скидку 5% на покупку любого вида моторного топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях сети и распространяются на все карты Банка «Аверс», в том числе на дополнительные карты, привязанные к основному расчетному счету клиента банка.

Напомним, Банк «Аверс» предлагает клиентам выпуск и обслуживание карт международных платежных систем Visa и MasterCard, а также карт национальной платежной системы «Мир». В разнообразной линейке каждый сможет найти карту с учетом всех пожеланий. Вне зависимости от уровня карты Банка «Аверс», все держатели могут снимать наличные без процентов в банкоматах любого банка на территории России. Кроме того, держатели карт банка могут бесплатно подключиться к мобильному приложению «Аверс ONLINE» и дистанционно совершать платежи и переводы с дополнительной защитой 3D-secure при онлайн-покупках.

Оформить карту и получить подробную информацию можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

Акция «Командная игра» проводится с 10.03.2021 по 30.06.2021. При оплате любого вида топлива банковской картой международной платежной системы Mastercard, эмитированной ООО Банк «Аверс», покупателю предоставляется скидка 5%. Организатор акции: ООО «ТАИФ-НК АЗС». С подробными условиями акции и списком АЗС, участвующих в Акции, можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.