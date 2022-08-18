АКРА подтвердило Банку «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз.
Рейтинг АКРА обусловлен сильной позицией по капиталу, а также адекватной позицией по риск-профилю, фондированию и ликвидности. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны ключевых бенефициаров.
Напомним, что в марте текущего года Банк «Аверс» в очередной раз признан одним из самых надежных банков России и Татарстана по версии журнала Forbes, составившего ежегодный рейтинг самых надежных российских банков и оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности. В обновленном рейтинге Банк занял 49-е место.
Банк «Аверс» — татарстанский банк с ресурсами федерального уровня, занимает второе место среди банков республики по активам, капиталу, прибыли и вложениям в ценные бумаги. Банк специализируется на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов.
Подробную информацию о рейтингах и услугах Банка «Аверс» можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.
Партнерский материал
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым