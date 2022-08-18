АКРА подтвердило Банку «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)

Фото: Ринат Назметдинов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг АКРА обусловлен сильной позицией по капиталу, а также адекватной позицией по риск-профилю, фондированию и ликвидности. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны ключевых бенефициаров.

Напомним, что в марте текущего года Банк «Аверс» в очередной раз признан одним из самых надежных банков России и Татарстана по версии журнала Forbes, составившего ежегодный рейтинг самых надежных российских банков и оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности. В обновленном рейтинге Банк занял 49-е место.

Банк «Аверс» — татарстанский банк с ресурсами федерального уровня, занимает второе место среди банков республики по активам, капиталу, прибыли и вложениям в ценные бумаги. Банк специализируется на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов.

Подробную информацию о рейтингах и услугах Банка «Аверс» можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

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