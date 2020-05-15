Денежный вопрос: расчетно-кассовое обслуживание воинских частей и восстановление экономики в послевоенные годы

Спецпроект «Реального времени» к 100-летию ТАССР и 30-летию Банка «Аверс» о развитии финансовой отрасли в 1940—1980 годы. Часть 2-я

С началом Великой Отечественной войны перед Государственным банком СССР стояли сложные вопросы, от решения которых зависела обороноспособность страны. С помощью кредитно-денежной системы государство должно было в кратчайшие сроки осуществить мероприятия по мобилизации денежных ресурсов для нужд фронта, организовать бесперебойное расчетно-кассовое обслуживание воинских частей, а также найти дополнительные возможности для расширения кредитования военной промышленности.

Отправка золота и денег из московского хранилища Госбанка в Казань



В декабре 1941 года, когда немцы стояли у ворот Москвы, Народный комиссариат СССР принял решение отправить золото, деньги и прочие ценности из московского хранилища Госбанка в Казань — подальше от наступающего врага. В Татарстан отправился специальный эшелон с деньгами под усиленной охраной спецвойск НКВД. Госказну разместили в бункере здания Государственного банка ТАССР на улице Баумана.



Бункер был построен в подвале здания. Стены укрытия — из армированного железобетона толщиной два метра — защищали от возможных бомбовых ударов, а стальные двери с замками повышенной секретности выдерживали температуру до 300°С. Открыть такое хранилище можно было только одним поворотом ключей, которые хранились у управляющего банка и кассира.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Казань стала местом эвакуации. Фото 100tatarstan.ru

Каково же было удивление сотрудников банка, когда в ходе очередной ревизии в хранилище обнаружили пропажу двух мешков сотенных купюр на сумму два миллиона рублей. При этом экспертиза показала, что дверь открыли настоящим ключом.



Для расследования дела была срочно сформирована спецбригада НКВД. Дело под свой личный контроль тогда взял Лаврентий Берия. В первую очередь подозрение пало на охрану. Как-то во время следствия один из оперативников НКВД, когда проходил по казарме охранников, заметил в мусорном ведре бумагу с пятнами от сливочного масла, шкурку от сала, а также обглоданную куриную кость. Такие продукты в солдатский паек не входили.



Позже выяснилось, что за продуктами солдаты часто отправляли уборщицу банка. Проследив за ней, чекисты увидели, что она расплатилась за продукты сторублевой купюрой, взятой, как подтвердилось, из похищенного мешка. На допросе женщина призналась, что деньги ей дал рядовой охраны Сатаров. Следствие установило, что Сатаров дружил с командиром охраны Никулиным. Когда их задержали, они сознались в хищении денег. Сатаров и Никулин рассказали, что тайком сделали слепки ключей от хранилища. По приговору военного трибунала Казанского гарнизона оба преступника были расстреляны.



Финансирование отраслей народного хозяйства



В годы Великой Отечественной войны большую часть финансово-экономической работы проводили сотрудники финансовых органов. Значительно возрос объем финансирования отраслей народного хозяйства. Это было связано с тем, что в Татарстан эвакуировали 70 крупных оборонных предприятий союзного значения. Предприятиям оказывалась кредитная поддержка, предоставлялись отсрочки по банковским ссудам и другие льготы.

Более 70 предприятий союзного значения были эвакуированы в Казань в годы Великой Отечественной войны. Фото: Национальный архив РТ

В январе 1942 года нагрузка на сотрудников финансовых органов увеличилась с введением так называемого военного налога, к оплате которого привлекались граждане, достигшие 18 лет. А освобождались от военного налога военнослужащие рядового, младшего командного и начальствующего состава всех родов войск, члены семей военнослужащих, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, а также пенсионеры, которые не имели других источников дохода, кроме пенсии.

С января 1942 года в стране начал действовать военный налог, составляющий около трети зарплаты. Фотоархив журнала «Огонек», Б. Кудояров

Ставки военного налога дифференцировались по категориям плательщиков. Рабочие и служащие платили налог в твердой сумме с учетом годового заработка, колхозники и единоличники — 150—600 рублей, другие граждане — 100 рублей ежегодно.



Поступления от налога за годы войны составили более 72,1 млрд рублей. 6 июля 1945 года указом Президиума ВС СССР военный налог был отменен.



В годы войны не ослабевала и контрольно-ревизионная работа. Под строгим контролем ревизоров находились вопросы правильности расходования не только денежных средств, но и материальных ценностей. К примеру, в лечебных учреждениях досконально проверялся расход продуктов питания и лекарственных средств.



Денежная реформа и отмена карточной системы



Война нанесла огромный ущерб экономике СССР. Были разрушены более 1700 городов и поселков, уничтожены 32 тыс. промышленных предприятий, 70 млн голов скота, порядка 25 млн человек остались без крова.



Советский Союз за годы войны потерял около 30% национального богатства. Но наиболее трагическим итогом стала потеря почти 27 млн человеческих жизней. Экономика страны нуждалась в срочном восстановлении.

Денежная реформа повлияла на экономику: покупательная способность рубля увеличилась в 2,5 раза, а цены на продовольственные товары снизились на 47%. Фото: скрин youtube.com

Важнейшими событиями послевоенного периода как для всей страны, так и для ТАССР стали проведение денежной реформы и отмена карточной системы в декабре 1947 года. В постановлении Совмина СССР и ЦК ВКП (б), которое было подписано Иосифом Сталиным и секретарем ВКП (б) Андреем Ждановым, говорилось, что денежная реформа нужна была для укрепления рубля и изъятия из обращения большого количества фальшивых денег. Реформа также должна была предотвратить скупку товаров после отмены карточной системы.

Накануне отмены карточной системы были подняты цены на пайковые товары. Это позволило в 1948—1953 годах неоднократно снижать цены. Принятые меры позволили улучшить уровень жизни граждан. Денежная реформа во многом повлияла на советскую экономику: покупательная способность рубля увеличилась в 2,5 раза, а цены на продовольственные товары снизились на 47%.

Карточки на продовольственные товары во время войны. Фото archive.gov.tatarstan.ru

Несмотря на то, что денежная реформа 1947 года носила конфискационный характер, она во многом оздоровила финансы государства, упорядочив систему товарно-денежных отношений в стране и восстановив в правах такие понятия, как себестоимость, прибыль, рентабельность и хозрасчет.



Кредиты на строительство заводов и нефтепроводов



В послевоенные годы усилия финансистов республики были направлены на поиск дополнительных источников финансирования для восстановления народного хозяйства и учреждений социальной сферы. Этому в первую очередь способствовали выпуск и реализация населению государственных займов.



В 1956—1960-х годах на каждый рубль кредита Татарской республиканской конторы Госбанка СССР было выпущено дополнительной продукции народного хозяйства на 3 рубля 46 копеек. Кредиты помогали строить завод «КАМАЗ» и нефтепровод, предприятия химической и оборонной промышленности.

Кредиты помогали строить завод «КАМАЗ» и нефтепровод, предприятия химической и оборонной промышленности. Фото из архива ПАО «КАМАЗ»

В 1965 году Татарскую республиканскую контору впервые возглавила женщина — Софья Ахметовна Штыркина. По ее инициативе в 1966 году в ТАССР был проведен опыт прямого банковского кредитования производственных затрат колхозов. Кредитные вложения в хозяйства превысили ассигнования из бюджета и были основным источником пополнения ресурсов предприятий.



А в начале 90-х с провозглашением суверенитетов главные управления Банка России в республиках Российской Федерации были преобразованы в национальные банки.



Продолжение следует. В заключительной части спецпроекта мы расскажем, как развивалась банковская система Республики Татарстан в 1990—2000-х годах.



Люция Кашапова