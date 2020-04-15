Актуальные вопросы банковского обслуживания в условиях распространения COVID-19

Российские банки в период режима самоизоляции до конца апреля должны не только организовать обслуживание клиентов через цифровые сервисы и удаленные каналы, но и расширить меры поддержки заемщиков, которые столкнулись с сокращением доходов в результате пандемии. Как дистанционно решить вопросы, оформить документы на ипотечные каникулы и отсрочить платежи по кредиту, ответили специалисты Банка «Аверс».

