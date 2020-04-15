Актуальные вопросы банковского обслуживания в условиях распространения COVID-19
Российские банки в период режима самоизоляции до конца апреля должны не только организовать обслуживание клиентов через цифровые сервисы и удаленные каналы, но и расширить меры поддержки заемщиков, которые столкнулись с сокращением доходов в результате пандемии. Как дистанционно решить вопросы, оформить документы на ипотечные каникулы и отсрочить платежи по кредиту, ответили специалисты Банка «Аверс».
- Введет ли Банк «Аверс» на время карантина беспроцентный перевод на карты других банков?
При переводах между картами платежных систем MasterCard или Visa Банк, осуществляющий перевод, уплачивает комиссию платежной системе. Поэтому отменить плату, взимаемую с клиента за такой перевод, Банк не может.
С другой стороны, на рынке банковских услуг России набирает обороты национальная Система Быстрых Платежей (СБП), которая также предназначена для переводов между физическими лицами, но не по реквизитам карты, а по номеру телефона получателя. В этой системе переводов Центральный Банк России отменил на два года свою комиссию, что позволяет некоторым банкам отменить плату, взимаемую с клиента.
В настоящее время Банк «Аверс» проводит работы по подключению к СБП, что позволит в ближайшее время предложить своим клиентам еще один удобный сервис денежных переводов.
- Недавно оформил ипотеку, но из-за пандемии попал под сокращение. Как воспользоваться правом на ипотечные каникулы?
В соответствии с Федеральным законом №106-ФЗ от 3 апреля 2020 г., заемщики, попавшие под сокращение в связи с пандемией коронавируса, имеют право претендовать на ипотечные каникулы.
Для этого вам необходимо представить справку о доходах за 2019 и 2020 годы, выписку из регистра получателей госуслуг в сфере занятости населения о регистрации в качестве безработного, оригинал трудовой книжки. Также банк может запросить дополнительные документы. Вы можете получить отсрочку на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек, установленных законодательством. Для получения дополнительной информации можно обратиться в банк по телефону 8(800)700-43-21 (звонок по России бесплатный).
- При каких еще условиях вводятся ипотечные каникулы и можно ли их повторно продлевать?
С 31 июля 2019 года в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, которые дают право заемщикам приостановить на полгода платежи по кредиту.
Ипотечные каникулы могут получить клиенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: потеря работы, признание инвалидом I и II группы, утрата трудоспособности от двух месяцев подряд, в том числе отпуск по беременности и родам, снижение дохода на 30%, а также увеличение количества иждивенцев у заемщика (несовершеннолетние члены семьи или инвалиды I и II группы) при снижении дохода на 20% в расчете на члена семьи и при условии, что ежемесячный платеж по ипотеке превышает 40% дохода заемщика. Также ипотечное жилье у заемщика должно быть единственным.
В случае если у заемщика есть иные объекты недвижимости, в том числе доли в праве собственности, то заемщик теряет право на ипотечные каникулы. Для этого необходимо представить в Банк выписку из Росреестра. Также право на ипотечные каникулы заемщик теряет, если была ранее произведена реструктуризация кредита со снижением ставки. Если ипотека ранее была рефинансирована с заключением нового договора и с пониженной ставкой, то взять каникулы можно, так как по факту это уже считается новым кредитом.
По закону ипотечные каникулы предоставляются один раз. Но пандемия внесла свои коррективы, поэтому ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям пойти навстречу заемщикам и смягчить условия. Повторно ипотечными каникулами могут воспользоваться те, кто потерял работу или заболел коронавирусом. Для этого необходимо представить в банк подтверждающие документы.
- Как оформить онлайн-кредит в вашем банке? Требуются ли для этого какие-то дополнительные документы?
Заявка на онлайн-кредит, бесспорно, удобная возможность, чтобы избежать визита в банк, особенно в нынешних условиях карантина.
Ознакомиться с условиями оформления разных видов займов, узнать перечень документов, рассчитать размер ежемесячных взносов, переплату вы можете на сайте банка aversbank.ru. В разделе «Ипотека» выберите программу кредита, заполните необходимые поля и подайте заявку, нажав на кнопку «подать заявку». В течение 24 часов специалисты банка с вами свяжутся.
Также настоятельно рекомендуем использовать мобильное приложение «Аверс ONLINE», поскольку сегодня это вопрос вашего здоровья и безопасности. С помощью интернет-банка вы можете погасить кредиты, получить информацию по остатку, выписке и деталям счета, а также картам, вкладам и кредитам, перевести средства с карты на карту, оплатить мобильную связь, интернет, штраф, коммунальные услуги и другие платежи.
- Подавала документы на рефинансирование ипотечного кредита еще до карантина. Есть ли шанс получить ответ до мая и когда вступит в силу новая ставка?
Все заявки на получение кредита, поступившие от клиентов в Банк, рассматриваются в прежнем режиме. Ставка кредитования определяется по итогам рассмотрения заявки. Чтобы узнать на какой стадии рассмотрения находится ваша заявка на кредит, вы можете позвонить по телефону 8 (800)700-43-21 (звонок по России бесплатный).
- Есть какие-то варианты поддержки бизнеса сейчас?
В конце марта Центральный Банк России принял ряд мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из-за последствий пандемии коронавируса. В частности, предусмотрел возможность проведения реструктуризации действующих кредитов заемщиков, относящихся к таким отраслям, как гостиничный бизнес, общественное питание, образование, культура, туризм, организация мероприятий, бытовые услуги и пр. Полный перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19, содержится в Постановлении правительства РФ №434 от 03.04.2020 года.
До 30 сентября 2020 года кредитные организации не будут ухудшать оценку качества обслуживания заемщика, если ухудшение его финансового положения связано с пандемией.
Меры поддержки бизнеса постоянно обсуждаются на уровне правительства и Центрального банка России.
- Как получить отсрочку по кредиту в Банке «Аверс»?
Для клиентов, пострадавших от коронавируса: заболевших, находящихся на больничном, потерявших работу, а также испытывающих временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, банк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек.
Для этого необходимо обратиться в банк по телефону 8(800)700-43-21. Необходимо представить подтверждающие документы на электронный адрес online@aversbank.ru в формате фото или скан-копии:
— больничный лист с указанием на заболевание COVID-19 / справка из медицинского учреждения о подтвержденном диагнозе;
— официальные документы, подтверждающие снижение дохода, от работодателя;
— оригинал трудовой книжки в случае увольнения/ заверенная работодателем копия уведомления о предстоящем увольнении;
— выписка из регистра получателей госуслуг в сфере занятости населения о регистрации в качестве безработного.
Также Банк готов предложить дополнительные варианты реструктуризации задолженности:
1. Увеличение срока кредитования, что позволит уменьшить размер ежемесячного платежа;
2. Изменение графика погашения основного долга и процентов.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в Банк по телефону 8 (800)700-43-21 (звонок по России бесплатный).
Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней.
Важно! Оригиналы документов необходимо будет представить в Банк после завершения особого режима, связанного с распространением COVID-19.
- Закончился срок действия банковской карты. Как оформить карту дистанционно?
Для действующих клиентов Банка предоставляется возможность дистанционного оформления карты Банка «Аверс». Для оформления карты необходимо обратиться по телефону 8 (800) 700-43-21.
Выдача зарплатных карт и банковских карт клиентам-физлицам осуществляется в головном офисе и дополнительных офисах банка в соответствии с режимом работы. На время ограничительных мер подразделения Банка «Аверс» с 6 по 30 апреля 2020 года меняют график работы. Режим работы офисов банка опубликован на сайте.
- Планирует ли Банк «Аверс» повышать процентную ставку по вкладам?
Динамика ставок будет зависеть от рыночной конъюнктуры, а также от изменения ключевой ставки.
Сейчас в Банке «Аверс» можно открыть вклад «Традиция» с максимальной ставкой 5,25% годовых на 367 дней.
- Какой график работы банков в Казани на период самоизоляции?
С 6 по 30 апреля 2020 года для удобства клиентов будут работать следующие подразделения Банка «Аверс»:
— головной офис (г. Казань, ул. М. Джалиля, д.3). Обслуживание юридических лиц в режиме: пн. — пт. — с 9.00 до 16.00 (обед 12.30—13.30);
— головной офис (г. Казань, ул. М. Джалиля, д.5). Обслуживание физических лиц в режиме: пн. — пт. — с 9.00 до 18.00 (обед 13.00—14.00), сб. — с 9.00 до 17.00;
— дополнительный офис «Беломорская» (г. Казань, ул. Химическая, д. 3а, корп. 2), в режиме: пн. — пт. — с 8.00 до 18.00, без перерыва на обед;
— дополнительный офис №2 в г. Нижнекамске (г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 11) в режиме: пн. — пт. — с 9.00 до 19.00, без перерыва на обед, сб. — с 9.00 до 17.00;
— операционный офис №1 в г. Нижнекамске (промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим») в режиме: пн. — пт. — с 9.00 до 17.00 (обед 13.00—14.00);
— операционный офис №2 в г. Набережные Челны (г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д. 29б (14/05 б) в режиме: пн. — пт. — с 9.00 до 18.00 (обед 13.00—14.00).
Все банкоматы и терминалы будут работать в обычном режиме.
- Разъясните, будут ли облагаться налогом средства на накопительных счетах? Если да, то каким образом?
Президент РФ в своей речи от 25 марта 2020 г. сообщил о нововведениях, которые коснутся вкладчиков в отношении налогообложения процентов от банковских вкладов.
На сегодняшний день уже приняты изменения в Налоговый кодекс РФ.
Налогом будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за налоговый период (календарный год), за минусом необлагаемого процентного дохода.
Необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение суммы 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года необлагаемый процентный доход составил бы 60 тысяч рублей).
Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, для целей расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному обменному курсу Центрального Банка России, установленному на день фактического получения такого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, налогообложению не подлежит.
При расчете совокупного процентного дохода физического лица не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых. В частности, из расчета процентного дохода полностью исключаются зарплатные счета, по которым ставка не превышает 1%. Проценты, выплаченные по таким низкопроцентным счетам, налогом облагаться не будут.
Также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу.
Сумма банковского вклада (как рублевого, так и валютного) является имуществом физического лица, а не его доходом, поэтому не может подлежать обложению налогом на доходы физических лиц в принципе.
- В трех банках открыты вклады на сумму более 2,5 млн рублей. Теперь каждый вклад будет облагаться подоходным налогом 13%?
Предположим, у вас в течение 2021 года было три рублевых депозита в трех банках:
Банк 1: годовой депозит 500 тысяч рублей, ставка по депозиту — 4,5% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 1 декабря 2021 года;
Банк 2: годовой депозит 1 миллион рублей, ставка по депозиту — 5% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 31 декабря 2021 года;
Банк 3: годовой депозит 500 тысяч рублей, ставка по депозиту — 4% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 1 декабря 2022 года.
В Банке 1 вы получили процентный доход 1 декабря 2021 года в размере 22,5 тысячи рублей. В Банке 2 — процентный доход 31 декабря 2021 года в размере 50 тысяч рублей. В Банке 3 — процентных доходов в 2021 году не получаете, так как депозит заканчивается в 2022 году и проценты по нему будут выплачены в конце срока действия депозита.
Таким образом, совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вам в 2021 году, составит 72,5 тысячи рублей.
Предположим, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляет 6%, тогда необлагаемый процентный доход физического лица в 2021 году составит 60 тысяч рублей.
В результате для такого физического лица сумма налога к уплате составит:
(72 500 р. — 60 000 р.) х 13% = 1 625 рублей.
Налог на доходы физического лица в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Подчеркиваем, что данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году. Впервые уплатить этот налог за 2021 год вам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами.
- Возможно ли дистанционно рассмотреть реструктуризацию кредита в связи с карантином?
Для решения данного вопроса вам необходимо обратиться в Банк по телефону 8(800)700-43-21 (звонок по России бесплатный). Срок рассмотрения заявок составляет до 10 рабочих дней.
Для удобства и безопасности мы также рекомендуем пользоваться интернет-банком «Аверс ONLINE». Вы можете погасить кредит, а также получить информацию по своим продуктам (детали по счетам, вкладам и кредитам).
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.
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