Становление Народного банка и переход к НЭПу: история банковского рынка Татарстана

Спецпроект «Реального времени» к 100-летию ТАССР и 30-летию Банка «Аверс». О формировании финансовой отрасли в 1920—1940 годы. Часть 1-я

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Банк «Аверс»

25 июня 2020 года будет отмечаться 100-летие со дня образования Татарской АССР, а 25 сентября 2020 года — 30-летие Банка «Аверс». В специальном проекте «Реального времени» мы расскажем о ярких страницах становления финансовой и банковской системы Татарстана за последнее столетие.

Развитие купечества и банков Казанской губернии в конце XIX—XX столетия



Развитие купечества, активация торговли, увеличение оборотов промышленности — все эти факторы стали отправными точками для создания финансовых учреждений во второй половине XIX века. В это время десятки русских торговцев и предпринимателей успешно осуществляли свою деятельность. Но после установления советской власти судьба большинства из них осталась неизвестной. По имеющимся фактам, некоторые из представителей купеческих фамилий сумели эмигрировать за рубеж, а другие остались на родине и были репрессированы в 1920—1930 годы.

Купечество Казанской губернии конца XIX века

Во второй половине XIX века Казань постепенно становилась коммерческим городом, где крутился значительный объем денежных средств. В 1864 году в городе открывается Казанское отделение Государственного банка. А в январе 1873 года образуется Казанский купеческий банк, который стал первым и единственным в губернии акционерным коммерческим банком.



Сначала банк располагался на пересечении улиц Большой Проломной и Петропавловской. В 1903 году кредитное учреждение переезжает в собственное здание. Об этом свидетельствует архивный документ — «Оценочный табель 1903 г. на недвижимое имущество по ул. Петропавловской Казанского купеческого банка». До этого на месте банка находился двухэтажный дом с мезонином, в котором в 1868 году в семье купца II гильдии Алексеева родился сын, впоследствии известный русский драматург Сергей Александрович Найденов. В этом доме прошли его детские и юношеские годы.

Новое здание Купеческого банка имело все необходимое для работы. По лицензии немецкой фирмы «С.И. Арнгейм» была оборудована «стальная комната» стоимостью 40 тыс. рублей. В ящиках комнаты хранились ценности казанских купцов. Сегодня в этом историческом здании — памятнике казанской архитектуры — на улице Мусы Джалиля, 3 осуществляет свою деятельность Банк «Аверс».



Среди учредителей Казанского купеческого банка был известный казанский купец I гильдии, построивший Александровский пассаж, А.С. Александров. Широкий спектр услуг, значительность основного капитала, рентабельность и перспективность банка привели к тому, что многие состоятельные люди стремились связать с ним свои средства. Одним из акционеров стал подаривший Казани Шамовскую больницу купец I гильдии Я.Ф. Шамов.

Первоначальный капитал банка составлял миллион рублей, было выпущено 4 тыс. акций по 250 рублей.



Здание Казанского купеческого банка

Тогда предприниматели хотели получить доступ к свободным денежным средствам и активизировать торгово-промышленные обороты, поэтому основной операцией банка стал учет векселей. На операциях с векселями банк получал приличную прибыль. В 1912 году оборот по дисконту составил 15 млн рублей, а прибыль более 227 тыс. рублей. Со временем банк стал лидером среди всех кредитных учреждений губернии. «Средний чек» дисконтного векселя приравнивался к 1 тыс. 350 рублей.



Второй популярной услугой банка была выдача кредитов на развитие предпринимательского дела. Это способствовало развитию хлебного рынка, становлению мыловаренного, кожевенного и других производств.



Кроме этого, банк особое внимание уделял и социальной сфере. С этой целью Казанский купеческий банк из собственной прибыли ежегодно выделял 500 рублей Коммерческому училищу. Это были немалые деньги по тем временам. Несмотря на стабильное положение на рынке, история банка завершилась с историей имперской России.



Народный банк



Немаловажную роль в развитии экономики России сыграла и Казанская губерния. Торговля, концентрация финансовых средств во многом определили быстрый рост банковского капитала. 3 июля 1912 года состоялась торжественная закладка нового здания Казанского отделения Государственного банка. Хотя сам банк открылся еще 15 июня 1864 года.



Решение о строительстве нового здания для Казанского отделения Госбанка было принято в 1911 году в Петербурге. Участок для строительства был приобретен на центральной улице Казани — Большой Проломной (ныне улица Баумана). Раньше на этом месте находился кирпичный двухэтажный дом. В 30-х годах XIX века там размещалась мужская гимназия, а с 1846 по 1856 год здесь проживал великий русский математик Н.И. Лобачевский. Позже дом был снесен.



Госбанком были выкуплены и снесены еще несколько соседних домов. Когда началось строительство, руководство Казанского отделения Государственного банка столкнулось с сопротивлением купца С. Губайдуллина. По легенде, Губайдуллин, которому принадлежал дом, предназначенный под снос, наотрез отказался продавать его и участок под ним. По некоторым сведениям, в этом здании размещался бордель, который приносил хозяину немалую прибыль.



В конце концов, в проект здания были внесены изменения, и оно было построено асимметричным — с одним лишь левым крылом. Для его проектирования были привлечены ведущие архитекторы А.Г. Сапунов, Ф.П. Гаврилов, инженер В.А.Трифонов. Полная смета строительных работ составила более 500 тысяч рублей. Финансирование осуществлял Петербург, а всеми делами распоряжался стройкомитет Казанского отделения Госбанка.



Такое масштабное строительство привлекло внимание всей Казани. Многие коммерческие учреждения того времени хотели разместить рекламу на заборе стройки.

В сентябре 1914 года Казанское отделение Государственного банка переезжает в собственное здание, которое было оборудовано по последнему слову техники того времени. Отделение было оснащено сигнализацией, кладовая оборудована стальными дверями весом более 11 центнеров фирмы «Артур Коппель».



Но радость от новоселья была омрачена начавшейся Первой мировой войной. Когда возникла угроза немецкого наступления, в кладовые банка была перевезена часть стратегического золотого запаса Российской империи.

Революция в Казани, 1917 год

В 1917 году ВЦИК принимает Декрет о национализации банков. В стране была введена государственная монополия на банковское дело. Частные кредитные учреждения национализировали и объединили с Госбанком. Спустя месяц он стал называться Народным банком Российской республики (позднее — Народным банком РСФСР), основной задачей которого была эмиссия бумажных денег.

Позже Народный банк был упразднен. Летом 1918 года части «народной армии» Комитета членов Учредительного собрания начали наступление на Казань. Из-за нерасторопности военного командования Красной Армии часть золотого запаса страны, которая находилась в кладовых Казанского отделения Народного банка РСФСР, оказалась в руках Комитета членов Учредительного собрания, а затем — в распоряжении правительства Колчака.



Золотой запас России в казанском Госбанке, 1918 год

Клад на татарстанской земле



В августе 1918 года, когда Казань была захвачена белочехами, золотой запас Российской империи попал в руки белых. Его погрузили на пять волжских пароходов и три баркаса. Однако последняя партия золота в количестве 400 пудов (6 400 кг) так и не прибыла на пристань в Устье. Конвой, который сопровождал золото на двух грузовиках, свернул на север и закопал золото где-то в лесу. Когда грузовики выезжали из леса, они наткнулись на наступающие части красных. В бою все конвойные были убиты.

Военное противостояние частей Красной Армии и белочехов под Казанью, 1918 год

Именно это золото позже искала французская экспедиция под присмотром сотрудников ТПУ. 1 октября 1929 года в Казань с целью найти ценности, укрытые на территории к северо-востоку от столицы ТАССР, прибыли представители французского банка «Люберзан». Однако поиски не дали ожидаемого результата — клад до сих пор так и не найден.



Переход к новой экономической политике и Татнаркомфин



27 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком РСФСР декретом провозгласили Автономную Татарскую Социалистическую Советскую Республику. С того же года берет свое начало развитие финансовой системы Республики Татарстан. Тогда были утверждены 10 народных комиссариатов, в том числе и Татнаркомфин, который сначала располагался в одном здании с Казанским отделением Народного банка РСФСР (бывшего Госбанка), а затем был переведен в здание бывшего Купеческого банка по улице Петропавловской (ныне ул. М. Джалиля, 3).



Выправить экономическое положение ТАССР, вызванное последствиями империалистической и гражданской войн, голода, помогло осуществление новой экономической политики (НЭП). С 1921 по 1924 год была проведена финансовая реформа. Создана банковская система: Госбанк, банк для внешней торговли, торгово-промышленный банк, сеть кооперативных банков.

Демонстрация в Казани, приветствующая новую экономическую политику, 1924 год

В результате НЭПа появилась возможность накопления капиталов у населения. Татарский народный комиссариат финансов начал проводить кредитные операции в виде натуральных займов хлеба и сахара, а также государственного 6%-ного выигрышного «золотого» займа. Кредитные операции дали значительные поступления в государственную казну. Впоследствии начала возрастать роль трудовых сберегательных касс, которые были подведомственны Татнаркомфину. В 1963 году эти кассы были переданы Государственному банку.



Банк с самым широким спектром услуг



В октябре 1921 года был восстановлен Государственный банк. Спустя месяц он уже получил монопольное право на проведение операций с валютой и валютными ценностями.

10 января 1922 года состоялось открытие Казанской областной конторы Госбанка РСФСР. Кроме Татарской республики, контора также обслуживала Марийскую, Волжскую, Чувашскую области, уезды Сибирской, Вятской, Костромской губерний.

Открытие Казанской областной конторы Государственного банка в здании бывшего Казанского купеческого банка (ныне здание Банка «Аверс»)

С переходом к новой экономической политике в Казани появились коммерческие банки. Помимо акционерных «Промбанка» и «Всекомбанка», были открыты местные акционерные банки «Татбанк» и «Сельхозбанк». Несколько обществ взаимного кредита обслуживали частную торговлю, мелких сельских и городских товаропроизводителей.



Последовавшая за этим кредитная реформа способствовала централизации и госпланированию в сфере финансов. Государственный банк постепенно становился главным и единственным банком в стране.

3 июля 1912 года состоялась торжественная закладка нового здания Казанского отделения Государственного банка

В 1937 году Татарская областная контора была преобразована в Татарскую республиканскую контору. Ее возглавил Иван Яковлевич Морозов, окончивший три класса сельской школы и краткосрочные банковские курсы. Управляющим конторой Морозов прослужил до декабря 1941 года.



В предвоенные годы краткосрочные кредитные вложения увеличились в семь раз, а кассовые обороты — в 7,5 раза.



В годы Великой Отечественной войны Татарская республиканская контора Госбанка продолжала кредитовать промышленность, которая работала на нужды обороны. Среди объектов кредитования были такие крупнейшие промышленные стройки, как Авиационный завод вместе с «социалистическим городком», завод кинопленки, завод по производству синтетического каучука, оборонные заводы, а также полиграфический комбинат имени К. Якуба.



Продолжение следует. Во второй части спецпроекта мы расскажем, как развивалась финансовая система ТАССР во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы.



Люция Кашапова