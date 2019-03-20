Банк «Аверс» — самый надежный банк в Татарстане по версии Forbes

Фото: Ринат Назметдинов

Forbes на основе данных рейтингов и финансовых показателей ведущих российских банков подготовил рейтинг «100 надежных российских банков — 2019».

Традиционно самым надежным банком Татарстана по версии журнала Forbes стал Банк «Аверс», занявший в ежегодном рейтинге самых надежных российских банков 49-е место.

Для составления рейтинга Forbes учитывал данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. Для рейтинга были выбраны банки, исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших.

Рейтинг агентств — самый простой способ оценить надежность банка. Общеизвестно, что c 2013 года банковский рынок России потерял порядка 400 банков. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году с рынка исчезнут еще примерно 50 банков.

Высокая позиция Банка «Аверс» в рейтинге самых надежных российских банков обусловлена рейтингом международного агентства Fitch на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный». Как отмечается в материалах агентства Fitch, рейтинг учитывает в целом хорошие финансовые показатели банка, на что указывают достаточная капитализация, приемлемое качество активов и прибыльность, а также комфортная ликвидность.

Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики более 28 лет, является опорным и расчетным центром группы компаний «ТАИФ». Банк за прошедшие годы приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг и достиг высоких позиций в регионе.

По данным информационного агентства «Банки.ру», на 01.01.2019 г. Банк «Аверс» занимает 39-е место по прибыли и 46-е место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков и второе место по этим показателям в республике, при этом чистая прибыль Банка за 2018 год составила 2,08 млрд рублей.

Надежность Банка контролируется Банком России через установленные обязательные нормативы, которые выполняются Банком «Аверс» с большим запасом.

Показатель Н1 — достаточность собственных средств (капитала) банка, который говорит о защищенности активов, превышает необходимый уровень более чем в четыре раза и по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 33,3% при допустимом минимуме 8%. Этот высокий уровень говорит о том, что потенциал роста у Банка очень большой. Показатели ликвидности также выполняются с большим запасом: норматив мгновенной ликвидности составляет 52,3% при допустимом минимуме 15%, норматив текущей ликвидности составляет 128,3% при минимуме 50%.

Надежность Банка «Аверс» подтверждена также рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом. По мнению экспертов агентства, высокий рейтинг Банка обусловлен значительным запасом капитала и высоким качеством активов, а также адекватной ликвидной позицией.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.