Банк «Аверс» предлагает специальные акции для бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» предлагает не только комплексный подход для развития бизнеса, но и максимально выгодные условия на рынке.

Так, чтобы осуществлять международные переводы за границу, для участников внешнеэкономической деятельности в Банке «Аверс» действует специальная акция «Выгодный ВЭД для бизнеса!». Новые клиенты, открывающие счета в банке, могут получить полный спектр услуг по обслуживанию внешнеэкономической сделки на выгодных условиях: бесплатное открытие валютного счета, отсутствие комиссии за валютный контроль, переводы и зачисление в валюте по ставке 0,1% для расчетов с нерезидентами. Участниками акции могут быть как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица, занимающиеся частной практикой.

Кроме того, специалисты Банка всегда помогут разобраться в требованиях валютного законодательства РФ, проверят документы, проанализируют сделку и ответят на все вопросы. Акция действует до 31 марта 2022 года.

Для новых клиентов Банка «Аверс» также действуют специальные условия по бесплатному открытию первого расчетного счета в Банке в рамках акции «Счет в Вашу пользу!».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой, могут бесплатно открыть расчетный счет. Изготовление и заверение копий учредительных и иных документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета, заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати для новых клиентов также составит ноль рублей.

Выгодные условия действуют до 31 мая 2022 года. Чтобы оформить услугу или зарезервировать счет, достаточно оставить заявку на сайте или позвонить по номеру 8 800 700 4321 (звонок по России бесплатно).

Услуга расчетно-кассового обслуживания включает в себя все виды операций с наличностью: прием и зачисление на счет средств в день поступления с возможностью немедленного расходования средств, выдачу наличных денежных средств, выгодные валютно-обменные операции, пересчет наличности, прием платежных поручений в рублях и осуществление переводов день в день, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте, дистанционное-банковское обслуживание, а также другие банковские услуги.

Более подробную информацию об акциях, сроках проведения, тарифах, необходимых документах можно уточнить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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