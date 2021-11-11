Банк «Аверс» открывает новый офис

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня начал обслуживание клиентов новый офис Банка «Аверс» в инновационном бизнес-центре по улице Пушкина, 80.

Новый офис банка является универсальным и оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса Банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.

В новом офисе Банка «Аверс» специалисты помогут с вопросами сопровождения внешнеэкономической деятельности, соблюдением валютного законодательства, проведением международных расчетов и ведением внешнеторговых контрактов. Банк «Аверс» предлагает корпоративным клиентам подключиться к платежному сервису «Таможенная карта» и получить доступ к виртуальной карте для уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, пеней, штрафов и других платежей, которые взимаются таможенными органами при декларировании товаров. Современные дистанционные сервисы банковского обслуживания позволят осуществлять расчеты и контролировать движение денежных средств без посещения Банка.

Частные лица в новом офисе Банка смогут получить потребительские и ипотечные кредиты по выгодным ставкам, рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках, открыть вклад, совершать платежи, обменивать валюту либо воспользоваться банковской ячейкой. Также в офисе можно оформить банковские карты национальной платежной системы «МИР» и международных платежных систем Visa и MasterCard. Для получения информации о счетах в режиме реального времени, оплаты услуг и погашения кредитов не выходя из дома и офиса можно подключиться к интернет-банку Аверс Online 2.0.

В новом офисе создана доступная среда для маломобильных групп населения, а клиентам предоставляется современная бесплатная парковка на многоуровневом паркинге по улице Пушкина, 86а. Режим обслуживания клиентов в новом офисе — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (без обеда). При этом клиентам доступна круглосуточная зона самообслуживания.

Справочная информация:



Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики с 1990 года. Устойчивость и надежность Банка «Аверс» ежегодно подтверждаются высокими рейтинговыми оценками по национальной и международной шкале. В июле 2021 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка «Аверс» на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом. Также в марте 2021 года Банк «Аверс» в очередной раз вошел в рейтинг «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes. Банк традиционно занял первое место в списке среди банков Татарстана, а в рейтинге РФ поднялся на 42-е место.

Подробная информация по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ №415 от 09.06.2014.

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