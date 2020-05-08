«Спасибо за Победу!» — Банк «Аверс» поздравил ветеранов войны

Фото: Максим Платонов

Завтра, 9 Мая, в России отметят 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Важно извлекать уроки из прошлого, поэтому для нас так ценны воспоминания свидетелей тех страшных событий. В течение нескольких месяцев «Реальное время» публиковало истории фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, которые испытали на себе все тяготы войны и ценой неимоверных усилий и страданий одержали победу над фашизмом. По случаю приближающегося праздника сотрудники Банка «Аверс» от всей души поздравили ветеранов и вручили им подарки.

«Случилась великая радость, объявили победу»



По доброй традиции ООО Банк «Аверс» в преддверии Дня Победы поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. Соблюдая меры безопасности в условиях сложной эпидемической ситуации, сотрудники банка навестили ветеранов, выразили им слова благодарности, пожелали крепкого здоровья, долголетия и вручили подарки.



При встрече у фронтовиков и блокадников наворачивались слезы радости на глазах от внимания, которые им оказывают. «Спасибо, что не забываете. Жить хочется еще и еще», — растроганно заявил участник Великой Отечественной войны Георгий Поликарпович Староверов.



К сожалению, пообщаться с хозяевами в теплой обстановке не удалось — из-за коронавируса приходится соблюдать дистанцию. Но их рассказы о суровых военных буднях мы уже публиковали на страницах нашего издания на протяжении последних месяцев. В преддверии 75-летия Великой Победы мы еще раз напомним о боевых подвигах наших ветеранов.

17-летний житель села Большое Фролово Буинского района республики Георгий Поликарпович Староверов попал в последний призыв 1943 года. Фото: Максим Платонов

Георгий Поликарпович Староверов на фронт попал 17-летим мальчишкой. Прошел подготовку в Журавлевском пехотном училище, которое выпускало командиров. Но на передовой катастрофически не хватало людей и на Карельском фронте он как рядовой встал к пулемету вторым номером.



— Месиво было. Многие и до линии фронта не доезжали, гибли. Финны были жестокими. С фуражек убитых срезали звездочки, за которые им давали медали. Выполняли задания и в Прибалтике. Успел год повоевать, — вспоминает Георгий Поликарпович.



На войне Староверов получил два ранения: в седалищный нерв и бедро. Травма была тяжелой, ногу хотели ампутировать. Но медсестра заметила причину нагноения — нитку, торчавшую из раны. Когда ее потянули, вместе с гноем вышел кусок материи.



— Рану промыли и снова зашили. Сделали мне всего шесть переливаний крови. Лежал полгода в госпитале в Котельниче Кировской области. До деревни отправляли на лошадях, вернулся домой на телеге. И именно в этот день и случилась великая радость, объявили победу, — рассказал Георгий Поликарпович.



После войны Георгий Староверов сразу женился. Работал в колхозе кладовщиком, отучился в Казани в сельскохозяйственной школе на председателя колхоза. Но попасть на хорошую должность мешали инвалидность и незнание татарского языка.



Сегодня 95-летний ветеран с трудом передвигается по комнате и совсем плохо слышит. Проживает в Малых Клыках в частном доме, который построил в 1962 году, но за полвека строение обветшало. Георгий Поликарпович похоронил первую жену, двух сыновей и сейчас находится на попечении дочери — школьной учительницы Ирины Кайновой, которая одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Ветеран вместе с супругой надеялись улучшить жилищные условия, подав заявку на квартиру, но не прошли по нормам… Несмотря на это участник Великой Отечественной войны не унывает и до сих пор не теряет надежды решить квартирный вопрос.

Уроженка Казани Вера Алексеевна Мигунова, будучи 10-летней девочкой, попала в один из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау. Фото: Максим Платонов

С предстоящим праздником Банк «Аверс» поздравил и уроженку Казани Веру Алексеевну Мигунову. В годы Великой Отечественной войны еще ребенком она вместе с мамой побывала в трех фашистских концлагерях, прошла через весь ад, но сумела выжить.



Будучи 10-летней девочкой, Вера Алексеевна больше года провела в одном из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау. Концлагерь известен тем, что здесь ставили медицинские эксперименты над заключенными, в том числе и над детьми. «Весь персонал в лагере состоял из русских. Они брали на себя грязную работу. Гитлер все-таки издевался над нами руками наших же людей...», — ранее делилась воспоминаниями с корреспондентом «Реального времени» Вера Алексеевна.



Затем был лагерь Блатенринг, а уже под конец войны 12-летняя Вера с мамой оказались в трудовом лагере Фрайнман в Мюнхене. В конце апреля 1945 года американские войска заняли Мюнхен и почти через 4 года мать с девочкой были освобождены из концлагеря.



— Нас довезли до Бреслау (сейчас — Вроцлав, город на западе Польши), где стояла советская армия. Тут мы проходили строгую комиссию и получали документы к месту следования — мы написали Казань, родину родителей, где у нас были родственники. Мы не могли поверить, что все это закончилось. А оно и не до конца закончилось. Сколько мучений и гонений мы пережили потом на Родине! Страшно сказать.



Приехав в Казань, родственников мать с дочерью не обнаружили. Оказалось, что сразу после войны те уехали в Ленинград. Через полгода Вера с мамой получили разрешение на переезд к семье. В Ленинграде Вера Алексеевна получила профессию преподавателя английского языка, но оставаться в городе на Неве не захотела. Тогда по знакомству молодому педагогу предложили во Владивостоке обучать языку сотрудников судов, отбывающих за границу. Здесь же Вера Алексеевна вышла замуж за военного, Льва Владимировича Кузьмина, с которым прожила долгие годы в счастливом браке. В 1962 году семья переехала в Казань.



До самого выхода на пенсию Вера Алексеевна преподавала английский в Казанском авиационном институте, а после занялась волонтерством. Организовала народный русский хор ветеранов «Волжанка», который работает в ДК «Сайдаш».



Сейчас Вере Алексеевне 90 лет. Она счастливая прабабушка, у нее шесть внуков и восемь правнуков.



«Без конца воздушная тревога, обстрелы…»



Сотрудники банка поздравили 87-летнюю блокадницу Зинаиду Григорьевну Бушуеву.

Война отняла у нее отца и сестру, подорвала здоровье и лишила возможности учиться на долгие годы.



Зинаида Григорьевна родилась в Ленинграде. Была старшим ребенком в большой семье военного — всего было трое детей. На время начала блокады Зинаиде исполнилось восемь лет, младшей сестренке Нине — всего два годика, а брату Юре — четыре. Война застала их не в Ленинграде: в 1940-м отца направили служить на советско-финскую границу, а потом призвали на фронт. Больше семья его не видела.



— За нами приехали солдаты и обратно перевезли в Ленинград. Приехали и началось… Бомбежки, бомбежки и никуда от них не скрыться. Везде все горело… Мы жили неподалеку от Финляндского вокзала, но до дома нас не довезли, расквартировали в чужой квартире. К сентябрю уже начался голод, Бадаевские склады сгорели. Нормы все уменьшались и уменьшались, без конца воздушная тревога, обстрелы… Страшно, — рассказывала Зинаида Григорьевна корреспонденту «Реального времени».

Война отняла у Зинаиды Григорьевны Бушуевой отца и сестру, на долгие годы лишила возможности учиться, подорвав здоровье. Фото: Максим Платонов

Когда Зинаиде исполнилось 10 лет, их с мамой и младшим братом эвакуировали в Казань. Много месяцев они с мамой провели в больницах, их лечили от дистрофии, а шестилетнего Юру отправили в приют.



— Учиться я не могла, поэтому в школу пошла поздно. Памяти не было вообще, способность к запоминанию возвращалась медленно, — вспоминает блокадница. — Так и окончила «семилетку».



В 1955 году, после окончания техникума, Зинаиду по распределению направили в Алтайский край. Там она познакомилась с будущим мужем, киномехаником Григорием Федоровичем Бушуевым. В 1957 году они сыграли свадьбу. Но весть о смерти младшего брата Зинаиды заставила их вернуться в Казань. Здесь же она устроилась на работу электромехаником на Центральный телеграф, где проработала до самой пенсии.



С тех пор как Зинаида Григорьевна вышла на пенсию, она увлеклась путешествиями. Уже объездила всю Сибирь. В планах теперь посетить Горно-Алтайск, навестить родню мужа и прогуляться по местам юности.

Татьяна Васильевна Елфимова прошла Великую Отечественную войну с первых дней и до самого объявления капитуляции фашистской Германии. Фото: Максим Платонов

Без внимания Банк «Аверс» не оставил и 99-летнюю Татьяну Васильевну Елфимову, лейтенанта медицинской службы. Ветеран войны родилась и выросла в Белоруссии, в поселке Руда, недалеко от Витебска. В 1936 году окончила медицинский техникум. Еще в студенческие годы Татьяна Васильевна познакомилась с будущим мужем, на тот момент младшим лейтенантом Федором Елфимовым. В счастливом браке они прожили 67 лет.



Но когда началась Великая Отечественная, молодым супругам пришлось вынужденно разлучиться. На тот момент Татьяне Васильевне было всего 20 лет. На фронте она пробыла с самого первого дня войны и до ее окончания. Вспоминать о тех днях она не любит. На бумаге — Татьяна Елфимова всю войну прослужила лаборанткой, делая анализы. В реальности — приходилось вытаскивать с поля боя контуженных бойцов и оказывать медицинскую помощь.



Уже в 23 года девушке было присвоено звание лейтенанта медслужбы. Позже Татьяну Васильевну наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1985-м ветеран войны была награждена орденом Отечественной войны II степени, а впоследствии и многочисленными юбилейными медалями.



После войны Татьяна Васильевна продолжила работать лаборантом в войсковых санчастях, следуя за мужем. В 1964 году семья переехала в Казань. До самой пенсии Татьяна Елфимова проработала лаборантом в биохимической лаборатории Республиканской клинической больницы.



После смерти мужа 12 лет Татьяна Васильевна проживала одна. Но 2 года назад она неудачно упала и сломала берцовую кость. С тех пор на ноги уже не встает. Сейчас ветеран живет вместе со снохой Ириной Леонидовной Елфимовой, которая за ней ухаживает. Ее часто навещают дети и внуки.



«Бомбежки пересиживали дома. Голову закрывали подушками»



Людмила Александровна Хитрина вместе с мужем Иваном Анисимовичем встречают гостей с улыбкой. Сотрудники Банка «Аверс» горячо поздравляют супругов, у которых вся грудь в орденах.



Людмила Александровна Нестерова (после замужества — Хитрина) родилась в 1935 году в Ленинграде. Вместе с мамой она провела в Ленинграде 180 дней блокады, слишком рано увидев голод и смерть.



Ее отца в январе 1941 года по направлению эвакуировали в Казань. Тот в спешке собрался и уехал из Ленинграда, а семья осталась его ждать. Но пришла война. Людмила Александровна помнит пожар на Бадаевских продовольственных складах — в сентябре 1941 года немецкая авиация разбомбила деревянные строения почти в щепы, склады, на которых хранилось порядка 6 тысяч тонн муки и сахара, горели несколько дней. «Стоят жильцы нашего дома, — он был двух- или трехэтажный, мы на втором этаже жили, — и смотрят на зарево», — вспоминает блокадница, а на глаза наворачиваются слезы.



Вместе с мамой Людмила Александровна Хитрина 180 дней прожила в блокадном Ленинграде, слишком рано увидев голод и смерть. Фото: Максим Платонов

С приходом зимы люди начали массово умирать, замерзать на улицах. Маленькую Людмилу с мамой переселили в другую квартиру, ближе к бомбоубежищу. Но сил добираться до него не хватало: «Бомбежки стали пересиживать дома. Голову закрывали подушками, чтобы хоть как-то заглушить грохот».

В апреле 1942 года Нестеровых эвакуировали в Ярославль, в котором жила родня. В Ярославле они пробыли до конца августа, ожидая разрешения на пропуск в Казань, где жил и работал отец Людмилы. А уже к началу сентября семилетняя Люда вместе с мамой были в Казани. Но жизнь здесь оказалась тяжелой. Жили впроголодь даже те, у кого были огороды — сажать было нечего. «Помню, как мама ездила в Дербышки менять вещи на что-то съестное».



После войны, в 1957 году, Людмила Александровна окончила Казанский финансово-экономический институт. На четвертом курсе познакомилась с будущим мужем, курсантом Харьковского военного училища Иваном Анисимовичем. Он приехал в Казань в отпуск. Вместе с мужем Людмила Александровна объездила всю страну, а после его демобилизации семья обосновалась в Казани. В счастливом браке супруги живут 63 года, их часто навещают дети и внуки.

Генрих Данилович Гаврилов попал на фронт 18-летним юношей. Фото: Валерия Кузнецова

Банк «Аверс» поздравил с Днем Победы и другого ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя города Зеленодольск, 95-летнего Генриха Даниловича Гаврилова.

Участник Великой Отечественной войны родился в деревне Садиково Алькеевского района ТАССР. Повестку в армию юный Генрих получил спустя несколько часов после исполнения 18 лет.



— Мы как раз с ребятами праздновали: сначала в клубе, а потом ушли к кому-то из девчонок встречать Новый год. Утром пришел домой, а мне принесли повестку. Я пошел на призывной пункт, но уехал только числа 22—23-го, со второго раза, — рассказывает фронтовик.



Генрих Гаврилов прибыл на станцию Навашино, недалеко от Мурома — там его распределили в запасной стрелковый полк. Но спустя 2 месяца он получил направление в Арзамасское военное училище, откуда его в срочном порядке отправили на фронт. «Нас привезли под Харьков. Я видел, как воевали, бомбили и рвали на части. А дня через три меня в первый раз ранили». К счастью, ранение оказалось легким.

В ноябре 1944 года в одной из перестрелок Генрих Данилович получил тяжелое ранение, был задет позвоночник. Раненого солдата переправили в госпиталь в Казахстан. «Это ранение было самым тяжелым в жизни». Уже в госпитале он перенес несколько операций, а потом бойца отпустили домой. Но спустя 4 месяца 19-летнего Генриха вновь забрали в армию.



— Но брать-то никто не хотел, здоровье было неважное, рана плохо закрывалась… Одна врач сказала: «Да отпустите его уже, он сможет хоть какую-то пользу принести, а мы его по пересылкам гоняем». В Казани, на месте, где сейчас военный госпиталь, тогда развернулась школа санинструкторов. Я к ним пришел, говорю: «Ну возьмите меня, пожалуйста, никто брать не хочет». И взяли. Там я и встретил конец войны, — вспоминает ветеран.



После войны Генрих Гаврилов 2 года проработал в сельсовете, а потом решил освоить профессию. Так он поступил на заочное отделение Московского статистического института — специальность «Промышленная статистика». После выпуска в 1949 году молодого специалиста пригласили в строящийся город Зеленодольск, в отдел снабжения Завода имени Серго, который с конца 40-х начал активно запускать новые производственные линии. На заводе в должности начальника финансового отдела Генрих Данилович проработал до пенсии.



В Зеленодольске ветеран встретил и свою будущую жену. В счастливом браке они прожили 71 год, столько же он живет и в самом городе. Но 2 года назад его супруга скончалась. С тех пор ветеран живет один. Его часто навещают дети и внуки.



Никто не забыт



Поздравления и подарки Банк «Аверс» также передал ветеранам Гарифзяну Галиевичу Галиеву и Борису Кирилловичу Кузнецову.



Гарифзян Галиевич Галиев родился в 1927 году в деревне Арбор в Балтасинском районе Республики Татарстан. Начало войны 14-летний Гарифзян застал в полях, за работой в колхозе. «Под последний призыв в ряды Красной армии попал в 44-м». Новобранцев сразу же перевезли в Саратовскую область, а затем в город Троицк Челябинской области. Там обучали юношей на летчиков, а потом на радистов. После обучения курсантов перебросили в Читу, где 18-летний Гарифзян вошел в состав штурмовой авиадивизии. Война уже заканчивалась — на фронте воздушный радист-стрелок «летающего танка» пробыл месяц.



— 8 августа 45-го нас направили в Хабаровск. Поступил приказ вооружиться. Наши штурмовики Ил-2 оборудовали пулеметами ШКАС и авиабомбами. Я принимал участие в боях против японских империалистов с августа по сентябрь 1945 года. Наша штурмовая дивизия с воздуха пересекла горные хребты малого и большого Хингана, принимала участие в воздушных боях над городами Мукден, Харбин, при взятии Порт-Артура, — рассказал ранее в интервью фронтовик.



За сражения над Харбином и Мукденом Гарифзян Галиев был награжден благодарностью от главнокомандующего Иосифа Сталина и медалью «За победу над Японией».

Начало войны Гарифзян Галиевич Галиев застал в полях. На тот момент ему было 14 лет. Фото: Илья Репин

После войны юноша продолжил службу. По словам Гарифзяна Галиевича, летчики по тем временам получали огромные деньги — 1 200 рублей. Но Галиев все-таки решил оставить службу и вернуться в родные края. Поначалу работал военруком-физруком в Пижмаринской средней школе, после окончил Казанское педучилище, а в 1959 году получил специальность учителя истории в КГПИ.



В селе Пижмара он познакомился со своей будущей женой — учительницей географии — Альфией Зиннатулловной. В счастливом браки они прожили почти 50 лет. У молодой семьи родился сын, но мальчик долго не прожил. Больше детей у них не было.



25 лет, вплоть до выхода на пенсию, Гарифзян Галиевич проработал в школе в селе Ципья. Сначала учителем истории, а затем возглавил саму школу. В 1965-м году он открыл исторический школьный музей. Сегодня это полноценный филиал Национального музея РТ, и Галлиев возглавляет его уже 55 лет.

Борис Кириллович Кузнецов ушел на фронт Великой Отечественной войны в 16 лет — с мая 1943 года в звании сержанта. Фото: prav.tatarstan.ru

Борис Кириллович Кузнецов родился в 1925 году в Казани в семье ремесленника. На фронт Великой Отечественной войны ушел в 16 лет — с мая 1943 года в звании сержанта. Командир отделения связи 791-го артиллерийского полка. Борис Кириллович девять раз был в тылу врага и доставлял ценные сведения. Вынес с поля боя Боевое знамя воинской части.



В годы войны сержант Кузнецов отличился при формировании Днепра и в боях по расширению плацдарма на правом берегу. В октябре 1943 года с отделением связи на самодельном плоту под огнем противника он переправился через реку, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда с артиллерийской батареей. В течение одного дня боя на плацдарме многократно исправлял повреждения линии связи. Дважды был ранен.



В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Борису Кирилловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за образцовое выполнение боевых заданий и проявление мужества и героизма.



Борис Кузнецов также участвовал в освобождении Украины, Польши, взятии Берлина, сражался в боях при прорыве блокады Ленинграда.



После войны он окончил Высшую партшколу. До 53-го года работал в Запорожье над восстановлением города. В настоящее время Борис Кириллович — активный участник ветеранского движения, ведет работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Вместе с супругой Альфией Султановой 2 года назад переехал в Лаишево — ближе к природе и рыбалке.

Уроженец Брянщины Юрий Александрович Величко 14-летним мальчишкой ушел в партизанский отряд. Фото: Илья Репин

К сожалению, один из наших героев, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Александрович Величко, не так давно ушел из жизни. Мы скорбим вместе с его родными и близкими. Последнее в своей жизни интервью Юрий Александрович дал «Реальному времени». Фронтовик рассказал, как 14-летним мальчишкой ушел в партизанский отряд, в 15 лет бежал из полицейской тюрьмы, а в 16 подорвался на мине.



Юрий Величко родился в 1927 году в городе Севске, недалеко от Брянска. Часть территории Брянской и Орловской областей во времена оккупации нацистской Германией вошла в полуавтономную Локотскую область под управлением предателей и перебежчиков. Именно здесь 14-летний Юра застал войну.



— Бомбежки были страшные, и все случилось в один миг, пока мы были уверены, что легко все это отобьем, загрохотала канонада, — рассказал в интервью Юрий Величко.



В 1942 году полицейские и венгерские части начали организовывать облавы на партизанские отряды. В одну из таких засад попала партизанская группа Величко — так он оказался в полицейской тюрьме поселка Локоть. Спустя пару дней выпала счастливая возможность сбежать из плена, чем он и воспользовался.



В 44-м году 16-летний Юра получил сильную контузию — подорвался на мине. Месяц провел в полевом госпитале, не мог ни слышать, ни говорить. Контуженного Юрия демобилизовали в Брянск.



После войны Величко окончил вечернюю школу, затем — московский институт. В 1956 году был командирован в Казань, здесь и женился. В 1966 году у молодоженов родился сын Максим. Спустя пару лет семья распалась, но связь с сыном Юрий Величко поддерживал до последних дней своей жизни...

Люция Кашапова