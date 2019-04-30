В путешествии можно получить скидки при оплате картой Mastercard Банка «Аверс»

Владельцы карт Mastercard Банка «Аверс» могут получить скидки и другие привилегии при бронировании отелей и аренде автомобиля по всему миру. Тем, кто планирует посетить Москву, будет выгодно остановиться в отеле «Садовническая» где при оплате проживания картой Mastercard сделают скидку 10%. Кроме этого, в течение всего периода проживания для гостей будут предоставляться бесплатные завтраки, а также возможность раннего заезда или позднего выезда. Чтобы воспользоваться привилегиями, необходимо сообщить тип банковской карты менеджеру до оплаты номера.

Гостям Санкт-Петербурга сделают скидку 10% в бизнес-отеле «Невский форум». Для этого при бронировании на сайте отеля необходимо ввести промокод MСStandard и совершить оплату картой Mastercard Банка «Аверс».

Кроме этого, держатели карт Mastercard могут сэкономить 10% при бронировании отеля на сайте Hotels.com, где собраны различные варианты проживания более чем в 200 странах. Для того, чтобы воспользоваться акцией, на странице бронирования необходимо ввести промокод AFMCARD217, бонус будет предоставлен автоматически.

Также, владельцы банковских карт могут получить скидку 10% при аренде автомобиля на онлайн-сервисе Rentalcars.com. Это один из крупнейших ресурсов по прокату автомобилей в 160 странах. Для получения привилегии, необходимо после заполнения заявки, выбрать способ оплаты «Mastercard», после чего скидка будет предоставлена автоматически. Бонус распространяется только на стоимость аренды и не действует на страховой продукт «Полное Покрытие» или дополнительные услуги.

С правилами и сроками проведения Акций можно ознакомиться на сайте mastercard.ru. ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 9.06.2014г.