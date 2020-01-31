Банк «Аверс» снизил ставки по ипотеке до 7,75% годовых

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» снизил ставки по своим ипотечным программам — «Приоритет», «Перезагрузка 2.0», «Квадраты счастья», «Новые возможности». Теперь ставка по ипотеке, с учетом всех дополнительных скидок, учитывающих стаж работы, положительную кредитную историю и ряд других критериев, может составить 7,75% годовых. И это, пожалуй, одно из самых интересных предложений по ипотечным программам на рынке.

Банк «Аверс» предлагает множество различных ипотечных программ. Так, если вы хотите приобрести квартиру или расширить имеющуюся жилплощадь, вам поможет ипотечная программа «Приоритет», которая позволяет приобрести сотрудникам предприятий Группы компаний ТАИФ квартиру в многоквартирном жилом доме или индивидуальный жилой дом с земельным участком. Также возможно купить жилье по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве в аккредитованном объекте. Размер кредита по программе варьируется от 300 тыс. до 15 млн рублей на срок до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости недвижимости.

Сотрудники Группы компаний ТАИФ могут также рефинансировать по очень выгодным ставкам ипотечные кредиты, полученные ранее в других банках.

Специалисты банка подберут для вас оптимальную программу, учитывающую вид приобретаемой недвижимости, доход семьи, срок кредита, стоимость жилья и организуют полное юридическое сопровождение от принятия заявки до завершения сделки.

Рассчитать ежемесячный размер платежа по кредиту и оставить заявку на ипотечный кредит можно на сайте Банка.

Оформление добровольного страхования жизни и страхования риска утраты права собственности на объект недвижимости позволят получить минимальную процентную ставку на весь срок ипотечного кредита. При отказе от всех видов страхования процентная ставка увеличивается на 2% годовых.

Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщикам, необходимых документах можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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