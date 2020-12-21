Пластиковые карты Банка «Аверс» — просто, выгодно и удобно

Фото: Ринат Назметдинов

Тенденция масштабного перехода на безналичный расчет наблюдается с 2017 года, а пандемия коронавируса лишь ускорила ее в пять раз. ЦБ РФ зафиксировал рекордный рост операций по банковским картам в III квартале 2020 года: их объем вырос на 22% — до 27,1 трлн рублей. Также до рекордного 201 млн выросло число банковских карт в использовании. Таким образом, население стало активнее оплачивать товары и услуги с помощью банковских карт. О том, какие привилегии и акции держателям карт предлагает Банк «Аверс», — в материале «Реального времени».

Преимущества карт Банка «Аверс»

Выбор безналичной оплаты, безусловно, объясняется удобством и бонусными программами от банков. Выгодно совершать покупки могут держатели карт Банка «Аверс». Банк предлагает клиентам выпуск и обслуживание карт международных платежных систем Masterсard и Visa, а также национальной платежной системы «Мир». В обширной линейке каждый сможет найти карту с учетом всех пожеланий. Что немаловажно — вне зависимости от уровня карты Банка «Аверс», все держатели могут снимать наличные без процентов в банкоматах любого банка на территории России.

Также банк выпускает карты Masterсard PayPass и Visa payWave, которые позволяют производить оплату через терминал одним касанием. Если сумма покупки не превышает 1 000 рублей, то не нужно тратить время и вводить ПИН-код. В ряде торгово-сервисных предприятиях лимит бесконтактной оплаты по МПС Visa может достигать 3 тысяч рублей, по МПС Masterсard — 5 тысяч рублей.

Благодаря технологии 3D-Secure совершать онлайн-покупки по картам банка безопасно, используя одноразовый пароль. Доступ к системе предоставляется автоматически и бесплатно.

Приятным бонусом для держателей зарплатных карт Банка «Аверс» является начисление процентов — 3% от суммы остатка денежных средств на счете.

Кроме того, Банк «Аверс» предлагает своим клиентам современный и удобный способ управления денежными средствами — систему дистанционного банковского обслуживания. Дистанционные сервисы обеспечивают круглосуточный доступ к счетам и картам, позволяя активно пользоваться банковскими услугами без лишней траты времени.

Банк «Аверс» предлагает своим клиентам современный и удобный способ управления денежными средствами — систему дистанционного банковского обслуживания. Фото: Ринат Назметдинов

С помощью интернет-банка Аверс Online клиенты могут погашать кредиты, совершать переводы с карты на карту, оплачивать интернет, ЖКХ и другие услуги. Пользоваться мобильным приложением интернет-банка могут все держатели карт Банка «Аверс». Достаточно скачать приложение на смартфон и пройти регистрацию. Приложение «Аверс Online» доступно на платформах iOS и Android. Подключение и обслуживание в интернет-банке бесплатные.

Специальные предложения для держателей карт Банка «Аверс»

Банк «Аверс» регулярно проводит акции для своих клиентов, которые оплачивают свои покупки банковской картой. Так, держатели карт Masterсard, эмитированных Банком «Аверс», могут принять участие в акции «Отметим юбилей вместе!».

Производя оплаты до 20 декабря 2020 года картой Банка «Аверс», клиенты могут получить в подарок «умную» технику для дома.

— Предлагая держателям наших карт принять участие в акции, проводимой совместно с Mastercard®, мы стремимся еще раз обратить внимание на удобство и надежность пластиковых карт как средства платежа. Участвуя в данной акции, держатели зарплатных карт получают отличный шанс получить один из 600 подарков, — отмечает Председатель Правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

Победителями первого и второго месяца акции стали уже 300 держателей карт Банка «Аверс», совершившие наибольшее количество покупок по карте на сумму не менее 300 рублей в период с 21 сентября по 20 ноября 2020 года. В качестве подарка они получили подарочные карты для приобретения топлива и других товаров на «ТАИФ-НК АЗС».

Более подробную информацию об условиях проведения Акции, продуктах и услугах Банка «Аверс» можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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