«Аверс ONLINE 2.0»: новые функции в удобном интерфейсе

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно многочисленным исследованиям, более половины россиян активно пользуются цифровыми каналами управления личными финансами, такими как мобильный банк или интернет-банк. По данным аналитического агентства Markswebb, за последний год, благодаря пандемии, число пользователей интернет-банкинга значительно увеличилось. Вместе с этим выросли и требования к онлайн-сервисам. Для удобства клиентов Банк «Аверс» запустил новую систему дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Аверс ONLINE 2.0». О том, как расширился его функционал, — в материале «Реального времени».

Перезагрузка интернет-банка

Новый сервис «Аверс ONLINE 2.0» — это современный и технологичный помощник, позволяющий быстро и безопасно управлять своими банковскими продуктами через интернет.

Банк «Аверс» упростил вход в мобильную версию интернет-банка: клиентам не нужно запоминать логин и пароль, теперь они смогут зайти в систему, используя сканер отпечатка пальца в смартфоне или PIN.

Обновленная версия интернет-банкинга получила весь необходимый функционал, чтобы клиенты могли максимально комфортно решать свои ежедневные задачи, используя только смартфон. Так, благодаря новому дизайну сервис стал еще более удобным и интуитивно понятным.

На главном экране моментально отражаются последние операции, совершенные в интернет-банке, а балансы по картам и счетам обновляются сразу после проведения переводов, платежей и других операций. В сервисном меню обновленного интернет-банка клиенту доступно управление картами, счетами, вкладами и кредитами.

В «Аверс ONLINE 2.0» стали доступны календарь платежей и чат. В календаре платежей можно получить информацию, в какие дни какие операции были совершены, создавать заметки и комментарии, а также видеть предстоящие плановые или периодические платежи. Чат предоставляет возможность клиентам оперативно решить вопросы с банком или получить консультацию по любым интересующим вопросам.

Новый сервис «Аверс ONLINE 2.0» — это современный и технологичный помощник, позволяющий быстро и безопасно управлять своими банковскими продуктами через интернет. Фото: предоставлено ООО Банк «Аверс»

Функционально, удобно и безопасно

Сейчас в «Аверс ONLINE 2.0» клиенты могут погасить кредиты переводом с банковской карты, подать заявку на кредит, получить информацию по балансу, выписке и деталям счета, а также вкладам, картам и кредитам, оплачивать мобильную и стационарную связь, интернет, телевидение, коммунальные платежи и другие услуги, а также переводить деньги на карты других банков через Систему быстрых платежей (СБП).

Для защиты денежных средств клиенты Банка «Аверс» в личном кабинете могут разрешить или запретить использование банковской карты для онлайн-покупок, управлять лимитами по операциям, блокировать или разблокировать карту.

Пользоваться интернет-банком Аверс ONLINE 2.0 могут все держатели карт Банка «Аверс». Для этого достаточно пройти регистрацию. Мобильное приложение доступно для смартфонов на платформах iOS и Android. Подключение и обслуживание в интернет-банке бесплатно.

Банк «Аверс» продолжает уделять особое внимание и обеспечению безопасности клиентских операций, используя комплекс современных средств и методов защиты информации. Благодаря этому сегодня безопасность всех операций в мобильном банке «Аверс ONLINE 2.0» обеспечивается на самом высоком уровне — обмен данными производится по защищенному каналу связи, действует двухфакторная аутентификация с использованием одноразового пароля при выполнении операции. Контроль операций по счетам и событиям осуществляется при помощи SMS-оповещений по каждой заявке на операции.

Подробная информация по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте банка aversbank.ru.

ООО «Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.







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