Банк «Аверс» — самый надежный банк в Татарстане по версии Forbes

Фото: Ринат Назметдинов

Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них — «100 надежных российских банков — 2020».

Традиционно самым надежным банком Татарстана по версии журнала Forbes стал Банк «Аверс», поднявшийся в ежегодном рейтинге самых надежных российских банков сразу на 9 пунктов по сравнению с прошлым годом, и занявший 41-е место.

Для составления рейтинга Forbes учитывал данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. Для рейтинга были выбраны банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших.

Рейтинг агентств — самый простой способ оценить надежность банка. Ведь к началу 2020 года в России осталось 402 банка. В 2019-м ЦБ отозвал 31 лицензию, что стало минимальным числом с момента начала зачистки банковского сектора в 2013 году: в 2014 году, например, лицензии лишился 71 банк, в 2018-м — 67. При этом активы банковского сектора в целом остались примерно на прежнем уровне (96,6 трлн рублей) — рост составил всего 2,7% против 10,4% в 2018 году и 6,4% в 2017 году.

Высокая позиция Банка «Аверс» в рейтинге самых надежных российских банков, обусловлена рейтингом международного агентства Fitch на уровне «BB», прогноз по рейтингу «стабильный». Как отмечается в материалах агентства Fitch, рейтинг учитывает многолетнюю стабильную деятельность Банка «Аверс», хорошие финансовые показатели, качество активов, очень высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность Банка.

Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики (25 сентября 2020 года банк отметит 30-летие со дня основания), является опорным и расчетным центром Группы компаний ТАИФ. Банк за прошедшие годы приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг и достиг высоких позиций в регионе.

Надежность Банка «Аверс» подтверждена также рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом. По мнению экспертов агентства, высокий рейтинг Банка обусловлен сильной позицией по достаточности капитала, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

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