Банк «Аверс» отмечает 31 год со дня основания

Фото: Максим Платонов

Сегодня Банк «Аверс», один из старейших банков Татарстана, отмечает 31-летие со дня основания. За годы успешной работы Банк «Аверс» приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг, нарастил кадровый и технический потенциал, достиг высоких позиций в регионе и приобрел репутацию надежного партнера.

Банк «Аверс» стабильно входит в число самых надежных и прибыльных банков Татарстана. На 1.09.2021 активы Банка составили порядка 130,8 млрд рублей, прибыль достигла 1,2 млрд рублей. Банк «Аверс» занимает лидирующие позиции в рейтингах банков Татарстана: 2-е место по размеру активов, прибыли, кредитного портфеля и уставного капитала.

Устойчивость и надежность Банка «Аверс» ежегодно подтверждаются высокими рейтинговыми оценками по национальной и международной шкале. В июле 2021 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка «Аверс» на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом. В августе текущего года агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru) со стабильным прогнозом. Полученный банком кредитный рейтинг — самый высокий показатель среди татарстанских банков. Также в марте 2021 года Банк «Аверс» в очередной раз вошел в рейтинг «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes. Банк традиционно занял первое место в списке среди банков Татарстана, а в рейтинге РФ поднялся на 42-е место.

Доверие и поддержка Совета директоров, участников, партнеров и клиентов способствуют новым успехам и достижениям банка, а выстроенная система взаимодействия помогает созданию долгосрочных отношений с крупнейшими предприятиями республики.

Сегодня в честь дня рождения Банка «Аверс» в головном офисе банка состоялось чествование лучших сотрудников, ведь профессиональный, компетентный и энергичный коллектив — это самый главный актив банка.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014

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