РКО в Банке «Аверс»: акция по бесплатному открытию расчетного счета и другие преимущества

Фото: Ринат Назметдинов

Рассчетно-кассовое обслуживание юридических лиц — это не только востребованная, но и необходимая банковская услуга. Любая компания в процессе работы осуществляет расчеты с поставщиками, получает оплату от клиентов, выдает заработную плату своим сотрудникам. Кроме того, торговые точки зачисляют наличную выручку на счет, а участники внешнеэкономической деятельности проводят расчеты с иностранными партнерами. Что включает в себя РКО и какие акции предлагает Банк «Аверс» своим клиентам — читайте в материале «Реального времени».

Особенности рассчетно-кассового обслуживания

Любая финансовая деятельность юридических и индивидуальных предпринимателей должна осуществляться согласно требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также в соответствии с требованиями Центрального банка России. Таким образом, чтобы все операции, проводимые юрлицами, имели законный статус, необходимо заключить договор на рассчетно-кассовое обслуживание (РКО).

Для предпринимателей и юридических лиц Банк «Аверс» оказывает следующие виды услуг по РКО: операции с наличными деньгами, прием платежных поручений и осуществление перевода в этот же день. Также банк оказывает услуги валютного контроля, осуществляет безналичные переводы и поступления в валюте.

Что учесть при выборе банка для РКО

Для осуществления расчетно-кассового обслуживания прежде всего важно правильно выбрать кредитную организацию, поскольку речь идет о сбережении средств предприятия, так как вы доверяете банку все финансы и иную информацию. Поэтому следует ориентироваться не только на выгодные условия РКО, но и на надежность банка. Одним из таких банков является Банк «Аверс», который входит в число самых прибыльных банков Татарстана. На 1 октября 2019 года активы банка составили 109,77 млрд рублей, а прибыль достигла 1,73 млрд рублей.

Кроме того, устойчивость и надежность банка подтверждена международными и российскими рейтинговыми агентствами. В марте 2019 года Банк «Аверс» был признан самым надежным банком Татарстана по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности в ежегодном рейтинге.

В августе агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Банка «Аверс» с «ВВ-» до «ВВ», прогноз «стабильный». В материалах Fitch отмечено, что рейтинг учитывает многолетнюю стабильную деятельность Банка «Аверс», хорошие финансовые показатели, качество активов, очень высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность банка.

Также «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Аверс» на уровне ruA-, по рейтингу сохранен стабильный прогноз. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной позицией по достаточности капитала, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции.

Спектр услуг

Банк «Аверс» гарантирует своим клиентам профессиональное сопровождение внешнеэкономической деятельности, а также надежность и безопасность проведения операций. Так, чтобы все межбанковские транзакции выполнялись быстро, проводятся ускоренные платежи через межбанковскую систему SWIFT. Клиенты получают доступ к дистанционным сервисам, благодаря чему проводить расчеты можно без посещения банка.

Рассчетно-кассовое обслуживание в Банке «Аверс» — это комплексный набор высококачественных услуг и профессиональный сервис, учитывающий особенности бизнеса каждого клиента. Услуга РКО включает все виды операций с наличностью (прием и зачисление на счет средств в день поступления с возможностью немедленного расходования средств, выдачу наличных денежных средств, обмен, пересчет наличности); прием платежных поручений в рублях и осуществление переводов день в день; услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте, а также другие услуги. В свою очередь, система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» позволяет предпринимателям круглосуточно передавать платежные документы, получать информацию о состоянии счетов и выписки по ним.

Акция для бизнеса

С 21 октября в Банке «Аверс» стартовала акция по бесплатному открытию первого расчетного счета для бизнеса при приобретении новым клиентом услуг расчетно-кассового обслуживания. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может бесплатно открыть расчетный счет в рублях, в том числе специальный банковский счет платежного агента, поставщика, торговый банковский счет, клиринговый банковский счет, счет гарантийного фонда платежной системы, счет эскроу, залоговый счет, брокерский счет и иные специальные счета, предусмотренные законом.

Специальные условия действуют до 31 декабря 2019 года. Для оформления услуги по бесплатному открытию первого расчетного счета достаточно обратиться в ближайший офис Банка.

Получить подробную информацию об условиях акции и других предложениях Банка «Аверс» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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