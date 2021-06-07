Банк «Аверс» запустил новую систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц

Фото: Ринат Назметдинов

Новый сервис «Аверс ONLINE 2.0» — это функциональный помощник, позволяющий безопасно и быстро управлять своими банковскими продуктами через интернет.

В личном кабинете интернет-банка клиенты могут получить информацию по своим продуктам (баланс, выписки и детали по счетам, картам, вкладам и кредитам), оплачивать мобильную и стационарную связь, интернет, ТВ, ЖКХ и другие услуги, переводить деньги с карты на карту внутри банка и в другие банки через Систему быстрых платежей (СБП), подать заявку на кредит и погашать кредиты переводом с банковской карты.

С целью защиты своих денежных средств на картах клиенты банка могут в личном кабинете управлять своими картами — разрешать или запрещать использование банковской карты для онлайн-покупок, управлять лимитами по операциям, с банковскими картами, блокировать или разблокировать карту.

Для обеспечения безопасности операций клиентов Банк «Аверс» использует комплекс современных средств и методов защиты информации, благодаря чему безопасность всех операций в «Аверс ONLINE 2.0» обеспечивается на самом высоком уровне.

Пользоваться интернет-банком «Аверс ONLINE 2.0» может любой клиент, имеющий карту Банка «Аверс». Для этого достаточно зарегистрироваться в нем. Мобильное приложение интернет-банка доступно для смартфонов на платформах iOS и Android. Подключение и обслуживание в интернет-банке совершенно бесплатно.

Подробная информация по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте банка aversbank.ru.

ООО «Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

