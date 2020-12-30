Банк «Аверс» вручил призы победителям акции для держателей карт Mastercard®

Фото: Ринат Назметдинов

29 декабря в головном офисе Банка «Аверс» состоялось подведение итогов акции для держателей карт Mastercard®, в рамках которой определены 300 победителей, ставших обладателями «умной» техники для дома. Акция «Отметим юбилей вместе!» была запущена в честь 30-летия со дня основания Банк «Аверс».

Акция проходила с 21 сентября по 20 декабря 2020 года. Для участия в ней было необходимо оплачивать товары или услуги картой Mastercard®, эмитированной Банком «Аверс», на сумму не менее 300 рублей за одну операцию.

Ранее 300 участникам акции уже были вручены сертификаты номиналом 1000 рублей на приобретение топлива и других товаров на «ТАИФ-НК АЗС».

— Предлагая держателям наших карт принять участие в акции, мы стремились еще раз обратить внимание на удобство и надежность пластиковых карт как средства платежа. Мы очень дорожим нашими клиентами и предлагаем им только лучшие банковские продукты на выгодных условиях. Участники акции в преддверии новогодних праздников получили отличный шанс стать обладателями ценных подарков от нашего банка, — говорит председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

Более подробную информацию о продуктах и услугах можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.

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