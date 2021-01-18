В Банке «Аверс» стартовала акция по бесплатному открытию расчетного счета

Фото: Ринат Назметдинов

В Банке «Аверс» стартовала акция «Удачный счет!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физлиц, занимающихся частной практикой, которые впервые открывают расчетный счет в банке.

В рамках акции новые клиенты банка могут бесплатно открыть расчетный счет, а заверение копий документов для открытия счета и карточки с образцами подписей и оттиска печати будет стоить 0 рублей. Расчетный счет можно открыть во всех офисах Банка «Аверс».

Услуга расчетно-кассового обслуживания в Банке «Аверс» включает в себя все виды операций с наличностью: прием и зачисление на счет средств в день поступления с возможностью немедленного расходования средств, выдачу наличных денежных средств, обмен, пересчет наличности, прием платежных поручений в рублях и осуществление переводов день в день, услуги валютного контроля, безналичные переводы, поступления в иностранной валюте и другие услуги.

В свою очередь, система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» позволяет предпринимателям круглосуточно передавать платежные документы, получать информацию о состоянии счетов и выписки по ним.

Банк «Аверс» активно работает над развитием продуктовой линейки, предоставляя технологичные сервисы, учитывающие особенности бизнеса каждого клиента. В современных условиях надежность банка, оперативность и доступность услуг РКО являются важным условием для бизнеса.

Надежность Банка «Аверс» традиционно подтверждается международными и российскими рейтинговыми агентствами. Так, в 2020 году он был признан самым надежным банком Татарстана по версии журнала Forbes. Высокая позиция обусловлена рейтингом международного агентства Fitch на уровне «BB», прогноз по рейтингу «стабильный». Надежность Банка «Аверс» подтверждена и рейтинговым агентством АКРА, присвоившим в августе 2020 года рейтинг кредитоспособности на уровне A(ru).

Сроки проведения акции — с 18 января по 30 апреля 2021 года включительно. Подробности акции, сроки, тарифы и необходимый перечень документов можно уточнить в офисах банка, по телефону: 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте: aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

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