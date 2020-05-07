Банк «Аверс»: безопасность банковских операций в условиях пандемии COVID-19
Как сохранить безопасность банковских операций и не попасться на ухищрения злоумышленников в условиях сложной эпидемиологической ситуации
На фоне стремительного распространения коронавируса участились новые случаи мошенничества. Киберпреступники под видом банковских работников заманивают граждан заверениями отсрочить кредиты, предоставить компенсации и прочие льготы, чтобы всевозможными способами добиться получения данных банковских карт. О том, как не попасться на схемы мошенников, защитить свои средства в это неспокойное время, и еще многом другом рассказали специалисты Банка «Аверс» в спецпроекте «Реального времени» «Вопросы банкиру».
- Какие меры предосторожности следует соблюдать при дистанционном банковском обслуживании?
Тема коронавирусной инфекции активно используется злоумышленниками ради хищения денег с карт. Банк России уже зафиксировал звонки мошенников, которые под видом банковских работников предлагают заманчивые предложения: разного рода компенсации и отсрочки по выплате кредитов. Главный совет в такой ситуации — быть бдительным и не доверять подобным звонкам.
Ни в коем случае не сообщайте реквизиты банковской карты, пароли, пин-коды и CVV/CVC-коды, а также пароли из СМС-сообщений. Помните, настоящий сотрудник банка никогда их не запросит.
Кроме того, не скачивайте и не устанавливайте никакие программы на телефон. Если вам звонят от имени банка и просят это сделать, следует тут же положить трубку. В противном случае мошенники получат удаленный доступ к вашей карте и смогут распоряжаться вашими счетами.
Поэтому, если разговор показался вам подозрительным, сразу прервите его и сами позвоните на горячую линию банка по телефону, который указан на обороте карты. Номера горячей линии Банка «Аверс»: 8-800-700-4321, +7(843) 5-672-672.
Банк «Аверс» принимает все меры и обеспечивает необходимый уровень безопасности при дистанционном банковском обслуживании. Банк также постоянно совершенствует систему с учетом всех рисков и угроз.
- В условиях самоизоляции безопасно ли брать заем онлайн? Какие риски возможны при дистанционном оформлении?
По вопросам оформления кредита необходимо обращаться только в офисы банка или по телефонам, которые указаны на официальном сайте кредитной организации — aversbank.ru.
Банк «Аверс» никогда не будет использовать номера мобильных телефонов, а также адреса электронной почты, которые оканчиваются на @gmail.com, @mail.ru, @yandex.ru. Официальная электронная почта Банка «Аверс» — bank@aversbank.ru.
Что важно, банк никогда не устанавливает дополнительную комиссию, которая не предусмотрена условиями договора, а также не предлагает гарантированное одобрение кредита. Более подробную информацию о кредитных продуктах банка можно узнать на официальном сайте банка aversbank.ru, там же можно оформить онлайн-заявку.
- Какие меры безопасности следует соблюдать при телефонном разговоре с сотрудником банка, обсуждая продукты или иные услуги?
Главное — будьте бдительны и всегда помните, если вам действительно позвонили из банка, у вас никогда и ни под каким предлогом не будут запрашивать информацию о вашей карте и персональные данные. Если вы сами позвонили в кредитное учреждение, у вас могут спросить кодовое слово, чтобы идентифицировать вас.
Также обращаем ваше внимание на то, что при переводе денег с карты на карту нужен только ее номер. Срок действия карты, код с обратной стороны и код с СМС-сообщением для этого не требуется. Если у вас возникли сомнения по поводу сохранности денег на вашем счете, позвоните сами в кредитную организацию и сообщите номер телефона, с которого вам звонили.
- Какие операции могут вызвать подозрения у банка?
На сайте Банка России опубликован целый список сомнительных операций, которые могут вызвать подозрения у банка.
В первую очередь это связано с нетипичным поведением клиента. Например, если вашей картой впервые расплачиваются за рубежом, в ночное время либо операции по карте похожи на «отмывание» доходов. В таких случаях банк может заблокировать вашу карту. Чтобы избежать этого, стоит заранее предупредить банк, если вы собираетесь делать необычные платежи или переводы.
- Что делать, если банк заблокировал все операции по карте?
Банк обязан отслеживать все подозрительные операции по карте своих клиентов. Если кредитное учреждение зафиксирует подозрение на мошеннический перевод — он тут же обязан заблокировать эту операцию. После этого сотрудник банка должен связаться с клиентом и уточнить, действительно ли он совершал операцию. Если клиент подтвердит, то карта будет разблокирована. При этом стоит помнить, что никаких персональных данных у вас не должны запрашивать.
Либо вы можете самостоятельно перезвонить на официальный номер горячей линии своего банка, он указан на обратной стороне карты, и узнать причину или обратиться в отделение банка. Если же сотрудник банка не дозвонился до клиента в течение двух суток, то операция будет автоматически разблокирована.
- С банковской карты мошенники незаконно списали деньги. Обязан ли банк вернуть похищенное?
Согласно статье 9 ФЗ «О национальной платежной системе», банк обязан вам вернуть похищенные деньги с карты, если это произошло не по вашей вине. Для этого вам сразу необходимо заблокировать карту и сообщить об этом в банк.
Заблокировать карту вы можете через мобильное приложение банка, личный кабинет на сайте банка, по СМС, по номеру горячей линии либо в отделении банка. Обращаем ваше внимание, что сделать это необходимо не позднее следующего дня после того, как вас уведомили об операции. Если этого не сделать, банк вправе вам отказать в возврате денег.
Кроме того, вам в любом случае придется посетить отделение банка и написать заявление о несогласии с операцией и с требованием вернуть деньги. Срок возврата денег прописан в договоре — от 30 до 60 дней.
Если с вашей карты украли деньги и ваш банк не уведомил вас об этом, то по закону кредитное учреждение обязано возместить все потери. Но если вы скомпрометировали или сообщили злоумышленнику данные карты, которые были использованы в мошеннических действиях, в таком случае банк не обязан возвращать похищенные деньги.
- Закончился срок действия карты Банка «Аверс». Как оформить карту, если нахожусь на карантине?
Для действующих клиентов Банка предоставляется возможность дистанционного оформления карты Банка «Аверс». Для оформления карты необходимо обратиться по телефону 8 (800) 700-43-21.
Выдача зарплатных карт и банковских карт клиентам-физлицам осуществляется в головном офисе и дополнительных офисах банка в соответствии с режимом работы.
Обращаем ваше внимание, что на время ограничительных мер произошли изменения в режиме работы офисов банка. Подробно с ним можно ознакомиться на сайте.
- Как технология 3-D Secure защитит мою карту от мошенников?
Технология 3-D Secure создает дополнительный уровень безопасности для онлайн-платежей с использованием карт Visa и MasterCard. Для держателей карт Банка «Аверс» подключение сервиса осуществляется автоматически при выпуске банковской карты.
Оплата в интернете подтверждается при помощи ввода одноразового пароля, который отправляется в виде СМС-сообщения на номер мобильного телефона, зарегистрированный в банке.
- Какие операции подтверждаются одноразовым паролем?
Одноразовым паролем подтверждаются все платежи и переводы по карте. Это необходимо для дополнительной проверки личности пользователя при выполнении наиболее рисковых платежей и переводов через интернет-банк. Поступивший СМС-пароль на мобильное устройство никому не следует сообщать!
Для удобства и безопасности мы рекомендуем пользоваться интернет-банком «Аверс ONLINE». Через приложение вы можете получить любую информацию по своим продуктам.
- Что делать, если одноразовый пароль был введен неверно несколько раз?
На введение одноразового пароля отводится несколько минут. Если пароль был введен неверно, то держателям карты предлагается по истечении времени вновь ввести правильный пароль. Внимание! Количество попыток ограничено. После превышения неверных попыток необходимо оформить операцию заново.
Если одноразовый пароль не пришел на телефон в течение 10 минут, то обратитесь в службу поддержки банка по телефонам, которые указаны на обратной стороне банковской карты.
- Как определить, использует ли интернет-магазин технологию 3-D Secure?
Интернет-магазины, участвующие в этой программе, можно распознать по наличию логотипов MasterCard SecureCode и Verified by Visa. Если магазин не использует эту технологию, то безопасность платежа будет обеспечена в обычном режиме.
Если вы часто делаете покупки в интернете, то рекомендуем вам оформить для этого другую карту и вносить на нее лишь ту сумму, которую собираетесь потратить. А также установить лимит по количеству и сумме операций в сутки. Либо вы можете оформить виртуальную карту Банка «Аверс» согласно тарифам банка. Срок действия такой карты — 1 год.
- Как отличить сайт-подделку?
Сегодня в интернете существует множество фишинговых сайтов — мошеннических веб-ресурсов, выманивающих реквизиты платежных карт. Как правило, киберпреступники подделывают сайты банковских организаций, авиакомпаний, популярных интернет-магазинов.
Поэтому в настоящее время гражданам следует быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, которые приходят в письмах или СМС. В свете последних событий особенно актуальными стали предложения с темой распространения коронавируса.
При переходе на такой фишинговый сайт на смартфон пользователя или компьютер может быть установлена вредоносная программа, которая обеспечит мошенникам доступ к вашим конфиденциальным данным, к паролям.
Чтобы не стать жертвой фишинга, рекомендуем придерживаться следующих правил:
— не переходите по коротким ссылкам и ссылкам подозрительных сообщений;
— пользуйтесь только проверенными ресурсами. Обратите внимание, если адрес страницы, на которой производится оплата, начинается с http://, а не с https:// и не имеет замка, значит, такой сайт не безопасен и может быть фишинговым. В данном случае буква «s» означает secure — защищенный;
— проверьте, на каком домене зарегистрирован сайт;
— с помощью сервисов Whois проверьте подлинность сайта. Для этого достаточно скопировать данные из адресной строки и узнать возраст домена и имя владельца. Если дата регистрации сайта свежая, то это повод усомниться;
— проверьте наличие грамматических и стилистических ошибок;
— проверьте наличие раздела контактов.
Если вы все-таки попали на фишинговый сайт и вовремя поняли это, сразу поменяйте все пароли, которые были введены, и позвоните в службу безопасности банка.
- Как распознать, что от банка пришла неподдельная СМС-рассылка?
В последнее время мошенники научились подделывать настоящие телефоны банков и рассылать СМС-сообщения с целью хищения денег. Чтобы не попасться на уловку киберпреступников, важно уметь отличать официальные сообщения банка.
Сотрудники банка в СМС-рассылке никогда не просят клиентов называть полный номер карты, PIN- и СVС-коды, а также совершать активные операции с картами.
Банк «Аверс» никогда не отправит сообщение с просьбой ввести персональные данные, подтвердить или обновить ваши персональные данные.
Банк «Аверс» никогда не отправит сообщение с просьбой зайти в мобильное приложение банка по ссылке из письма.
При любых сомнительных сообщениях или звонках звоните по номерам горячей линии: 8-800-700-4321, +7(843) 5-672-672.
- Насколько безопасно в использовании мобильное приложение «Аверс ONLINE»?
Мобильное приложение «Аверс ONLINE», безусловно, удобный и безопасный способ управлять своими средствами на смартфоне: совершать платежи, переводы с карты на карту, оплату услуг мобильной связи, интернета, ТВ, ЖКХ.
Кроме того, Банк «Аверс» постоянно совершенствует систему информационной безопасности, делая ее еще более надежной. Но тем не менее пользователям следует соблюдать простые правила в использовании:
— никому не сообщайте пароль для входа в мобильное приложение;
— используйте только официальное приложение банка;
— не устанавливайте приложение на смартфон по ссылкам СМС-сообщений или электронной почты, даже если это сообщение от банка;
— не модифицируйте операционную систему телефона. Это может привести к отключению защитных механизмов, и телефон станет уязвимым к вирусным программам.
В мобильном приложении «Аверс ONLINE» также реализована возможность экстренной блокировки карты в случае утери или кражи, доступен сервис поиска ближайшего отделения, банкомата и терминала банка с оценкой расстояния до выбранного объекта по адресу и метро.
Пользоваться мобильным приложением может любой клиент, имеющий карту нашего банка. Для этого достаточно скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Подключение и обслуживание в мобильном приложении интернет-банка «Аверс ONLINE» совершенно бесплатно. Приложение доступно для смартфонов на платформах iOS и Android.
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.
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