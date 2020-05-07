Банк «Аверс»: безопасность банковских операций в условиях пандемии COVID-19

Как сохранить безопасность банковских операций и не попасться на ухищрения злоумышленников в условиях сложной эпидемиологической ситуации

На фоне стремительного распространения коронавируса участились новые случаи мошенничества. Киберпреступники под видом банковских работников заманивают граждан заверениями отсрочить кредиты, предоставить компенсации и прочие льготы, чтобы всевозможными способами добиться получения данных банковских карт. О том, как не попасться на схемы мошенников, защитить свои средства в это неспокойное время, и еще многом другом рассказали специалисты Банка «Аверс» в спецпроекте «Реального времени» «Вопросы банкиру».