Специалисты Банка «Аверс» ответили на вопросы читателей

Интернет-газета «Реальное время» совместно с Банком «Аверс» запустила спецпроект «Вопрос банкиру». В течение недели вы задавали свои вопросы специалистам «Аверса» по теме «Банковские карты». О том, как безопасно использовать банковские карты, какие есть преимущества платежных систем и используем ли мы в полной мере возможности карт, — на эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашем материале.