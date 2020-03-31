Специалисты Банка «Аверс» ответили на вопросы читателей
Интернет-газета «Реальное время» совместно с Банком «Аверс» запустила спецпроект «Вопрос банкиру». В течение недели вы задавали свои вопросы специалистам «Аверса» по теме «Банковские карты». О том, как безопасно использовать банковские карты, какие есть преимущества платежных систем и используем ли мы в полной мере возможности карт, — на эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашем материале.
- Как производится конвертация при использовании карты за рубежом?
Банковской картой вы можете оплатить покупки за рубежом в любой валюте. Это не зависит от того, в какой валюте ваш карточный счет.
При совершении операции картой в торговой точке информация с POS-терминала передается в банк-эквайер, обслуживающий торговое предприятие, который, в свою очередь, отправляет запрос на авторизацию (на разрешение проведения оплаты) в платежную систему, а затем в банк-эмитент, выпустивший вашу карту. Банк-эмитент при получении запроса на проведение операции по карте либо одобряет операцию оплаты, либо отклоняет ее по ряду причин (например, из-за нехватки средств на счете).
В момент оплаты покупки средства не снимаются с вашего карточного счета, а резервируются (временно «замораживаются» или холдируются). Реальное снятие произойдет через некоторое время (от нескольких дней до 1 месяца), после того как платежная система получит подтверждение о прошедшей операции и выставит банку-эмитенту счет на списание средств с карты покупателя. Списание средств с карты происходит не на дату авторизации (дату покупки), а на дату обработки операции оплаты Банком.
При оплате картой за границей взаиморасчет происходит по вышеописанной схеме, но из-за различия валюты счета карты, валюты текущей операции и расчетной валюты между платежной системой и банком могут возникать дополнительные конвертации из одной валюты в другую. В итоге реальная сумма оплаты может оказаться выше, что может быть неприятной неожиданностью для держателя карточки карты, а может и вовсе уменьшиться.
Так, если валюта счета карты или валюта покупки товара/услуги совпадает с расчетной валютой между платежной системой и банком-эмитентом, то по операции пройдет одна конвертация, а если и валюта счета карты, и валюта покупки товара/услуги отличны от расчетной валюты между платежной системой и банком-эмитентом, то произойдет двойная конвертация. Если все три валюты (валюта счета карты, текущей операции и расчетная валюта между платежной системой и банком), участвующие при проведении операции по банковской карте, будут одинаковыми, то конвертация не произойдет.
При этом если валюта покупки товара/услуги отличается от валюты между платежной системой и банком-эмитентом, происходит конвертация валюты по курсу платежной системы. При несовпадении валюты между платежной системой и банком-эмитентом и валюты счета карты банк-эмитент проведет конвертацию денежных средств в валюту счета по своему внутреннему курсу на день списания.
К примеру, вы приехали на отдых в Турцию, национальная валюта которой — турецкая лира (валюта операции).
Шаг 1. Банк-эквайер, который обслуживает торговую точку — сувенирный магазин, направляет в МПС запрос на авторизацию (передает информацию о вашей карте и о сумме покупки в местной валюте (лире).
Шаг 2. МПС переводит лиры в валюту расчета между платежной системой и банком-эмитентом (это первая конвертация). Далее запрос на авторизацию покупки направляется в банк-эмитент, который дает добро (если у вас все в порядке с картой и на ее счету есть требуемая сумма).
В это время (в течение нескольких секунд) на вашем карточном счете резервируется (но пока не списывается) сумма в рублях, эквивалентная сумме покупки, сконвертированной в долларах.
Шаг 3. После того как банк-эквайер направил финансовое подтверждение операции в МПС, она выставляет счета на списание банку-эмитенту (прошло ориентировочно 2—3 дня), который списывает средства с карточного счета уже по собственному курсу конвертации из долларов в рубли (это вторая конвертация).
За рубеж лучше брать банковские карты в валюте счета в долларах или евро во избежание двойной конвертации, что касается вида платежной системы (Mastercard или Visa), то необходимо узнать, какая валюта используется для совершения покупок на территории той или иной страны. Карту Visa, по которой расчеты ведутся в долларах, лучше брать в Америку, Турцию, то есть страны, где возможна оплата в упомянутой валюте. По системе Mastercard расчеты проводятся в европейской валюте, поэтому такая карта идеально подойдет для путешествий в странах Европейского союза.
- Недавно стал держателем карты Банка «Аверс» платежной системы Mastercard. Не прогадал?
Определенно, нет. Использование карт международных платежных систем Visa и Mastercard одинаково удобно и безопасно. Но если вы планируете путешествие в Европу или Африку, то лучше взять с собой карту Mastercard. Потому что у этой системы базовая валюта операций в евро, поэтому и конвертация будет выгоднее.
- Есть ли ограничения суммы выдачи наличных по картам?
Любой банк имеет лимиты снятия наличных. Это объясняется тем, что банки постепенно переходят на безналичные способы оплаты. Лимит зависит от типа карты.
Лимиты активности могут быть изменены клиентом Банка «Аверс» через систему дистанционного банковского обслуживания «Аверс ONLINE» или в офисах по заявлению на установление лимитов по банковской карте.
- Безопасно ли использовать приложение «Аверс ONLINE» через открытые сети Wi-Fi?
Банк «Аверс» не рекомендует своим клиентам подключаться к общедоступным Wi-Fi-сетям, не устанавливать приложение из недостоверных источников, не открывать подозрительные рассылки, а также не сообщать по телефону пароли, логин, коды CVC2/CVV2/CVP2 и номер карты во избежание незаконного списания средств со счета.
Также не следует оставлять без присмотра мобильное устройство с активным приложением. Используйте только официальное приложение Банка, доступное в официальных магазинах приложений производителей мобильных платформ. Своевременно устанавливайте обновления безопасности операционной системы. Важно помнить, что Банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через SMS/MMS/Email. При смене или потере номера телефона позвоните по номеру 8-800-700-43-21 (звонок по России — бесплатный) или обратитесь в ближайший офис Банка.
- Как сделать пользование банковской картой безопасным?
Безопасность пластиковых карт — вопрос первостепенный. Беспрекословное правило: никогда и никому не сообщайте данные своей карты и цифры пин-кода. Эти данные не могут спрашивать даже банковские менеджеры, особенно по телефону. Таким способом платежная информация не собирается, подобные звонки должны насторожить и стать поводом обратиться в службу безопасности Банка.
Есть и другие моменты, которые стоить соблюдать неукоснительно. Для безопасного пользования банковской картой специалисты рекомендуют соблюдать простые меры. Во-первых, если вы получили СМС-сообщение о несанкционированном списании средств, срочно заблокируйте карту. Во-вторых, снимайте наличные в банкоматах крупных торговых центров или в отделениях банка. Не сообщайте данные своей карты и пин-код другим лицам и сотрудникам банка, а также не вводите пин-код карты в интернете.
В поездках стоит хранить карту отдельно от наличных и документов. Минимум раз в месяц проверяйте движение средств на счете. Разрешайте проводить операции только в вашем присутствии. И важно — совершайте покупки на проверенных сайтах с адресом https:// и со значком в виде закрытого замочка.
- Планирует ли Банк «Аверс» внедрение бесконтактной технологии PayPass?
Бесконтактная технология оплаты банковской картой с PayРass внедрена Банком «Аверс». Для проведения платежа держателю PayPass достаточно лишь прикоснуться картой к контактной площадке терминала. Оплата происходит мгновенно. Если сумма покупки превышает 1000 рублей, то вас попросят ввести пин-код, однако сам платеж при этом будет также совершен бесконтактным способом.
Платить бесконтактной картой безопасно: она всегда у вас в руках, вам не придется передавать ее кассиру и вводить пин-код на виду у остальных покупателей. Кроме того, деньги не спишутся дважды, так как после совершения оплаты терминал сразу отключается.
Для получения карты с функцией бесконтактной оплаты вы можете обратиться в ближайшее отделение Банка.
- Что нужно сделать, чтобы оплачивать покупки с картой в интернете?
Вы можете использовать для этих целей практически любые карты (в том числе карты национальной платежной системы МИР).
Вы можете самостоятельно разрешать или запрещать оплату товаров и услуг в сети интернет. Сделать это можно, используя интернет-банк «Аверс ONLINE».
Чтобы всегда быть в курсе баланса на карте, мы рекомендуем подключить услугу СМС-информирования. Она позволит вам оперативно получать информацию о приходных и расходных операциях. Стоимость услуги составляет 59 рублей в месяц.
Используйте для оплаты в интернете дополнительную карту или, что еще удобнее, виртуальную карту Банка «Аверс». Тем самым вы защитите свою основную карту (дебетовую или кредитную) от компрометации. Плата за выпуск виртуальной карты составляет 200 рублей. Годовое обслуживание не взимается. Для оплаты в интернете вы можете перевести средства с основной карты на виртуальную, используя систему дистанционного банковского обслуживания «Аверс ONLINE».
- В чем преимущество дистанционного банковского сервиса для держателей карт?
Самое главное преимущество — удобство совершения банковских операций удаленно. Вам не нужно посещать отделение банка и стоять в очереди. Кроме того, вы можете оперативно, не теряя времени, проводить те или иные платежи. Зачастую тарифы такого обслуживания ниже тарифов на выполнение тех же операций в офисах банка.
К примеру, с помощью интернет-банка «Аверс ONLINE» клиенты могут погашать кредиты, совершать переводы с карты на карту, платежи, а также оплачивать интернет, ЖКХ и другие услуги.
- Начисляет ли банк проценты на остаток средств по карте?
Ежемесячно на сумму остатка денежных средств по картам Банка «Аверс» начисляются проценты, которые можно отслеживать с помощью услуги СМС-информирования, а также через систему дистанционного банковского обслуживания «Аверс ONLINE».
- Какая комиссия взимается, если снимаешь деньги за границей?
За снятие наличных за границей с карты Банка «Аверс» составляет 1%, минимум 150 рублей.
- Планируете ли вы перевести своих клиентов с пластиковых карт на биоразлагаемые?
Вопросы экологической безопасности и бережного отношения к окружающей среде всегда стоят в приоритете. Банк «Аверс» поддерживает все экологические программы, которые реализуются в нашей республике. Также мы регулярно принимаем участие в различных экологических акциях. Если возникнет необходимость перехода с пластиковых карт на карты из биоразлагаемого материала, Банк «Аверс» поддержит эту идею.
Некоторые банки из топ-30 уже выпускают биоразлагаемые карты по пилотным проектам, другие только присматриваются к новым материалам и оценивают целесообразность. Однако, на наш взгляд, будущее за виртуальными картами.
- Взимается ли комиссия при оплате платежей через мобильный банк?
Комиссия за оплату мобильной связи (МТС, «Билайн», «Мегафон», «Йота», ТЕЛЕ2, «Таттелеком», «Ростелеком», «Смартс»), интернета («Дом.ру», «Таттелеком») и кабельного телевидения («Триколор ТВ», «Таттелеком ТВ», НТВ+) не взимается.
Если вы оплачиваете коммунальные услуги через систему дистанционного банковского обслуживания «Аверс ONLINE», комиссия составит 0,5% от суммы платежа. Эта комиссия будет в два раза ниже, чем за аналогичный платеж в офисах Банка.
- Могут ли быть введены ограничения на расчеты наличными. Будет ли стимулироваться безнал из-за всего происходящего вокруг?
Доля безналичных средств в общем объеме денежной массы в нашей стране непрерывно растет, чему способствуют и реализуемые государством меры. Безналичные расчеты не только удобны, но и позволяют обеспечить контроль за осуществлением сделок.
На сегодняшний день ограничения на расчеты наличными связаны с распространением коронавирусной инфекции. Рекомендации о профилактических мерах предосторожности при обслуживании клиентов в условиях распространения коронавируса нового типа были опубликованы на сайте ЦБ. Центральный банк РФ рекомендовал банкам частично ограничить выдачу наличных в банкоматах. Это касается только тех банкоматов, которые и выдают, и принимают деньги.
Банк «Аверс», в свою очередь, рекомендует всем клиентам банка пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.
- Как вернуть незаконно снятые деньги с карты?
Если вы не согласны со списанием с карты какой-либо суммы, то в срок, установленный Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», нужно обратиться в ближайший офис Банка с соответствующим заявлением.
Законом установлен 30-дневный срок рассмотрения претензии со дня ее поступления. Если банк примет положительное решение, деньги будут возвращены на счет банковской карты или иной счет, указанный в заявлении.
Банк не несет финансовую ответственность по операции, оспариваемой клиентом, в случае если он не уведомил Банк о несанкционированной им операции в сроки, установленные Правилами обслуживания и пользования банковскими картами и Федеральным законом № 161-ФЗ, либо если были нарушены правила использования карты.
- Банк России запретил брать комиссии за переводы, как это на практике реализуется?
Для поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса банкам теперь запрещено брать комиссию с клиентов при переводах в СБП (Система быстрых платежей) до 100 тысяч руб. в месяц.
Банк России с 1 мая устанавливает предельно допустимые комиссии в СБП, которые банки могут взимать с клиентов за переводы между физическими лицами. Это одна из мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Если сумма переводов в месяц не превышает 100 тысяч рублей, комиссия взиматься не может. При переводах свыше этой суммы комиссия не может быть больше чем 0,5% от суммы перевода и превышать 1,5 тысячи рублей.
ЦБ также планирует установить максимальный размер комиссий за онлайн-эквайринг, которые банки взимают с интернет-магазинов при оплате картой — этот вопрос находится в проработке. Такая мера будет введена «в целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли».
- Когда придет окончательная чипизация, карты перестанут существовать?
На наш взгляд, будущее — за бесконтактными технологиями, в том числе основанными на применении биометрических данных, и виртуальными картами, размещенными на различных носителях: телефон, часы, брелоки и т.д. По функционалу они ничем не уступают пластиковым — те же бонусы или кешбэк, те же скидки у партнеров.
Партнерский материал
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.
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