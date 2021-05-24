Банк «Аверс» предупреждает держателей карт о случаях телефонного и интернет-мошенничества

Риску финансового мошенничества подвержен почти каждый держатель банковских карт. Как правило, злоумышленники используют методы социальной инженерии — когда клиенты переводят им деньги и выдают персональные данные добровольно. Как распознать мошенников и не дать им себя обмануть — в материале «Реального времени».

Мошенничество с банковскими картами

Самые распространенные способы кражи средств с банковских карт основываются на психологических методах убеждения, запугивания и обмана клиентов. Как отмечают в Центробанке РФ, более 80% всех атак приходится на социальную инженерию. Традиционно мошенники звонят клиентам, представляясь банковскими сотрудниками, сообщают о подозрительной активности и «выманивают» персональные данные под предлогом спасения денежных средств.

Для убедительности звонки могут поступать с подменных официальных номеров банков. Далее используются несколько мошеннических схем.

Злоумышленники предлагают продиктовать данные платежной карты (16-значный номер, имя владельца, трехзначный код безопасности с обратной стороны), а также коды подтверждения операций, приходящие в виде СМС-сообщений.

Также во время звонка мошенники убеждают своих жертв снять деньги с карты в банкомате и перевести их через терминал самообслуживания на несколько подложных номеров телефонов. В этом случае клиенту даже могут заказать такси до ближайшего банкомата.

Иногда мошенники просят установить на телефоне специальное приложение якобы для защиты средств. С помощью программы удаленного доступа они могут зайти в личный кабинет и перевести средства на свой счет.

Либо через мобильное приложение украсть данные карты и оформить предодобренный кредит, а затем вывести средства.

Будьте бдительны и никогда не сообщайте третьим лицам персональные данные и данные карты. При звонках мошенники могут представляться также работниками правоохранительных органов и бюро кредитных историй.



Как себя защитить

Если звонит «сотрудник банка» и просит сообщить персональные данные, побуждая совершить какие-либо финансовые операции, рекомендуется немедленно сбросить вызов и перезвонить в свой банк на телефонный номер горячей линии, указанный на обратной стороне карты или на официальном сайте. Номер контакт-центра Банка «Аверс»: 8-800-700-43-21.

Никогда не перезванивайте обратным звонком, можете снова попасть к мошенникам.

Банки не звонят с просьбой предоставить реквизиты карты, ПИН-код, код безопасности, одноразовый пароль из СМС, совершить какие-либо финансовые операции или установить программы удаленного доступа. При звонке клиенту настоящий сотрудник банка может лишь ознакомить с услугами банка или предложить получить карту.

Также для безопасности эксперты рекомендуют пользоваться антивирусными программами и не переходить по сомнительным ссылкам с щедрыми предложениями. Также обращать внимание при входе в интернет-банк на наличие в адресной строке https:// и значка закрытого замка.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно позвоните в свой банк и заблокируйте карту, а затем подайте заявление в полицию.

Как правило, в большинстве случаев, предостерегают эксперты, вернуть украденные деньги сложно, так как потерпевший добровольно совершил операцию.

Берегите себя и свои персональные данные!

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

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