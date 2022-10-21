Банк «Аверс» предлагает специальные условия для ведения бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» продолжает помогать своим партнерам адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям внешнеэкономической деятельности и предлагает воспользоваться максимально выгодными предложениями и услугами. В настоящее время в банке можно осуществлять операции в том числе с турецкими лирами, казахстанскими тенге и китайскими юанями.

Так, в рамках действующей акции «Выгодный ВЭД для бизнеса!» новые клиенты банка, открывающие расчетный счет в иностранной валюте, могут получить полный спектр услуг по обслуживанию внешнеэкономической сделки на выгодных условиях: бесплатное открытие расчетного счета, переводы и зачисления в валюте по ставке 0,1%. Участниками акции могут быть как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица, занимающиеся частной практикой.

Также специалисты Банка всегда помогут разобраться в требованиях валютного законодательства РФ, проверят документы, проанализируют сделку и ответят на все вопросы. Акция действует до 31 декабря 2022 года.

Помимо этого, Банк «Аверс» предлагает рассчетно-кассовое обслуживание в рублевых счетах в рамках акции «Счет в Вашу пользу!». Обслуживание счета включает все виды операций с наличностью, прием платежных поручений в рублях и переводы день в день, а также услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой, могут бесплатно открыть расчетный счет. Изготовление и заверение копий учредительных и иных документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета, заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати для новых клиентов будет стоить ноль рублей.

Для удобства клиентов все расчеты можно проводить дистанционно. Банк «Аверс» гарантирует надежность и высокую скорость проведения операций.



Выгодные условия действуют до 31 декабря 2022 года. Чтобы оформить услугу или зарезервировать счет, достаточно оставить заявку на сайте или позвонить по номеру 8 800 700 4321 (звонок по России бесплатный).



Более подробную информацию об акциях, сроках проведения, тарифах, необходимых документах можно уточнить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

Реклама. ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

