Выгодные международные переводы в Банке «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

Для участников внешнеэкономической деятельности Банк «Аверс» запустил акцию «Выгодный ВЭД для бизнеса!» Новые клиенты, открывающие счета в банке, могут получить полный спектр услуг по обслуживанию внешнеэкономической сделки на специальных условиях: бесплатное открытие расчетного счета и переводы в валюте по ставке 0,1%. Акция действует до 31 марта 2022 года. Сотрудники Банка «Аверс» помогут разобраться в требованиях валютного законодательства РФ, ответят на вопросы, предварительно проанализируют сделку и проверят документы.

Физические лица также смогут совершать международные переводы SWIFT в Банке «Аверс» с минимальной комиссией в любую точку мира без ограничения по сумме и в любой иностранной валюте. Пониженный тариф составит 0,5—0,9% в зависимости от валюты и переводимой суммы. Отправлять международные переводы SWIFT можно как физическим, так и юридическим лицам во всех офисах Банка «Аверс».

Несмотря на закрытые границы, потребность в переводах в другие страны растет с каждым днем: клиенты отправляют деньги за границу родственникам, друзьям, пополняют собственные счета в иностранных банках, оплачивают товары, обучение и прочие услуги за рубежом.

Международные переводы SWIFT — это не только выгодный способ отправить денежный перевод за рубеж, но еще и безопасный. Благодаря многоуровневой системе безопасности вы получаете гарантию незамедлительной выплаты денег только указанному отправителем лицу.

Оформить международный перевод можно в любом офисе Банка «Аверс». Для этого необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, ИНН, заполнить заявление на перевод в установленной форме, указав полные реквизиты получателя, а именно: ФИО получателя, адрес получателя (страна, город), номер счета в банке-получателе, наименование банка, город и страну его расположения, SWIFT-код банка-получателя, название банка-посредника, SWIFT-номер счета (в случае наличия в реквизитах банка-посредника), назначение платежа.

Получить денежный перевод также можно в любом отделении Банка «Аверс», предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Переводы денег по системе SWIFT осуществляются в иностранной валюте, с которой работает Банк «Аверс». Переводы идут от 1 до 3 (трех) дней и не имеют максимального ограничения по сумме операции. Согласно российскому законодательству, переводы физических лиц не могут быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

Более подробную информацию о международных переводах и об условиях Акции «Выгодный ВЭД для бизнеса!» можно узнать в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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