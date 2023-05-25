Волкова Аида Накиповна
Общая информация
Образование:
— В 1999 г. — Окончила Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина (квалификация —менеджер, специальность — менеджмент)
— В 2013 г. — Повышение квалификации — Институт банковского дела Ассоциация российских банков — «Современный подход к управлению банковскими рисками. Риски ликвидности, процентные, кредитные, операционные, рыночные, правовые, репутационные, стратегические. Базель II, Базель III. Стресс — тестирование»
— В 2016 г. — Прошла краткосрочное обучение — АНОДПО «Институт современного банковского дела» — «Стресс — тестирование и моделирование достаточности капитала. Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК): практический семинар»
Трудовая деятельность:
— В 2004 — 2013 гг. — Ведущий экономист финансово — экономического отдела, ведущий экономист отдела оценки рисков Управления активами и пассивами, заместитель начальника отдела оценки рисков АБ «Девон-Кредит».
— В 2013 г. — Заместитель генерального директора — руководитель филиала в г. Казань ООО «ЮБМ/Бизнес Сервис».
— В 2013-2016 гг. — Начальник отдела по управлению рисками ООО Банк «Аверс».
— В 2016 г. — Начальник Управления рисков ООО Банк «Аверс».
— В 2016-2018 гг. — Заместитель председателя правления ООО Банк «Аверс».
— В 2018-2019 гг. — Врио председателя правления ООО Банк «Аверс».
— С 2019 г. — Председатель правления ООО Банк «Аверс».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Мусы Джалиля, 3
- Телефон: 8 (800) 700-43-21
- Email: bank@aversbank.ru
- Сайт: www.aversbank.ru
Дата последнего обновления: 25.05.2023