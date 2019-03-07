Банк «Аверс»: вдохновляться работой

Фото: предоставлено Банком «Аверс»

Не секрет, что прекрасная половина человечества очень часто в любой профессии отвечает за кропотливую, требующую профессиональных навыков и знаний, ежедневную рутинную работу, при этом женщины с такой же страстью и отдачей занимаются семьей, детьми, творчеством и спортом. В честь 8 Марта мы рассказываем о сотрудницах Банка «Аверс», которые не только занимаются любимым банковским делом, но и получают от работы вдохновение и импульс для личностного роста и развития.

«У нас удивительный коллектив, который можно смело назвать кузницей ценных кадров»

Вся профессиональная жизнь Гузель Абзаловой связана с Банком «Аверс», в который она пришла в 1994 году на должность специалиста по автоматизации систем бухгалтерского учета.

— Банк «Аверс» — это, прежде всего, атмосфера и люди, которые являются профессионалами. Мы не просто работаем, мы живем делами банка и развиваемся вместе с ним. У нас удивительный коллектив, который можно смело назвать кузницей ценных кадров, — рассказывает заместитель руководителя службы внутреннего аудита Банка «Аверс» Гузель Абзалова.

Укрепить командный дух коллектива Банка «Аверс» помогают корпоративные мероприятия — коллектив то состязается в интеллектуальной викторине «Quiz Аверс», то соревнуется в конкурсе рабочих профессий в честь чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, то проходит испытания спортивно-исторического квеста «Легенды Казанского ханства».

Свой 28-й день рождения Банк «Аверс» отметил праздником в формате спортивно-исторического квеста «Легенды Казанского ханства». Фото предоставлено Банком «Аверс»

Мы делаем все, чтобы дети сотрудников мечтали у нас работать!

Мероприятия проводятся не только для сотрудников, но и для детей сотрудников банка. Две дочки Венеры Хамадияровой всегда с нетерпением ждут нового творческого конкурса. Осенью прошлого года они принимали участие в конкурсе для детей сотрудников группы компаний ТАИФ «Занимательный мир химических элементов» и в конкурсе «Я — банкир!» для детей сотрудников Банка «Аверс».

— Я спрашиваю, хотят ли они участвовать, и они всегда с радостью соглашаются. Сначала мы вдохновляемся идеями из интернета, а потом каждая вносит свою изюминку в совместную работу. Для нас участие в конкурсах — это творчество и мы стараемся выложиться на 100 процентов, — поделилась экономист отдела обслуживания юридических лиц главной бухгалтерии Банка «Аверс» Венера Хамадиярова.

Мероприятия проводятся не только для сотрудников, но и для детей сотрудников банка. Фото Рината Назметдинова



Банк гордится детьми своих сотрудников так же, как ими гордятся их родители, и делает все, чтобы дети сотрудников знали о Банке «Аверс» и мечтали в банке работать. В начале учебного года всех первоклассников пригласили в банк на корпоративный праздник, где им показали научное шоу с удивительными опытами и вручили «Умный портфель», содержащий все необходимое для первоклассника.

Тема поддержки детства получила развитие и в благотворительных детских мероприятиях, в которых сотрудники могут принять участие. Каждое лето, в честь Дня защиты детей, сотрудники банка сажают на территории ДРКБ цветы и декоративные растения. А в канун этого Нового года банк устроил праздник с Дедом Морозом и подарками на территории Детской республиканской клинической больницы для ребят, которые проходят там лечение.

Каждое лето, в честь Дня защиты детей, сотрудники Банка сажают на территории ДРКБ цветы и декоративные растения. Фото Олега Тихонова



Любимая работа помогает нам раскрыть творческий потенциал



Для молодежи Банк «Аверс» становится первой ступенью в карьере. Альбина Валиева устроилась в банк после магистратуры КФУ. Для девушки эта работа не только помогла набраться опыта, но и раскрыть творческий потенциал. Она решила попробовать свои силы и вошла в вокальное трио для выступления на новогоднем мероприятии.

— Я очень нервничала во время подготовки, но на сцене волнение ушло. Теперь мне хочется сделать пение своим хобби и начать заниматься им с преподавателем, — поделилась планами секретарь кредитного комитета Банка «Аверс» Альбина Валиева.

В выступлении трио с Альбиной принимала участие и Лилия Билалова, для которой Банк «Аверс» тоже стал первым местом работы. Девушка вспоминает, что после вуза в банке постепенно набиралась опыта и через несколько лет доросла до ведущего экономиста. В банке она не только занимается любимым делом, но и познакомилась с будущим супругом.

— Если бы не Банк «Аверс», мы вряд ли бы встретились в обычной жизни, — говорит ведущий экономист отдела сопровождения кредитных операций юридических лиц Банка «Аверс» Лилия Билалова.

Вот такой он Банк «Аверс» глазами сотрудниц — банк, который определяет судьбы, сплачивает семьи и соединяет сердца.

ООО Банк «Аверс». Лицензия №415 от 09.06.2014.