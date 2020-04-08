Fitch подтвердил рейтинг Банка «Аверс» со стабильным прогнозом

Фото: Ринат Назметдинов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) российским банкам. По мнению аналитиков агентства, изменения в прогнозе отражают давление на финансовые модели банков из-за вспышки коронавируса, снижения цен на нефть и последовавшего экономического спада.

Несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию, рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный прогноз рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Банка «Аверс» на уровне «ВВ» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в материалах агентства Fitch, рейтинг учитывает устойчивую модель бизнеса Банка к экономическому спаду, высокое качество активов, высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность Банка.



Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики порядка 30 лет, является опорным и расчетным центром Группы компаний ТАИФ. В марте 2020 года Банк «Аверс» в очередной раз вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности. В обновленном рейтинге Банк занял 41-е место, поднявшись на 9 позиций по сравнению с 2019 годом.



Подробную информацию о рейтингах и финансовых показателях Банка можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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