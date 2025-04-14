Отопительный сезон в Казани планируют завершить 21 апреля
Отопительный сезон в Казани планируют завершить 21 апреля. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Василий Лысачкин.
— По прогнозу синоптиков, потепление ожидается на этой неделе, в связи с чем предполагаемая дата завершения отопительного периода — 21 апреля, — сказал докладчик.
Согласно нормам, отопление отключают, когда среднесуточная температура выше +8 градусов держится пять суток подряд, подчеркнули в мэрии. При этом соцучреждения могут отключить отопление по заявке, организации — по договору с поставщиком, а жильцы домов — посредством собрания (необходимо более 50% голосов «за»), добавил Лысачкин.
С мая в Казани начнутся опрессовки теплосетей. Ожидаются временные отключения горячей воды.
— Будем принимать решения, исходя из температурного графика. После отключения сразу начинается подготовка к отопительному сезону. Единственное пожелания — чтобы ресурсоснабжающие предприятия строго придерживались графика и надолго без горячей воды не оставляли наших уважаемых жителей, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
Напомним, что Госжилинспекция Татарстана прогнозирует, что отопительный сезон в регионе может завершиться до начала мая. В этом году паспорта готовности будут подписываться представителями органов местной власти, что должно повысить ответственность муниципалитетов.
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