Отопительный сезон в Казани планируют завершить 21 апреля

Фото: Максим Платонов

Отопительный сезон в Казани планируют завершить 21 апреля. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Василий Лысачкин.



— По прогнозу синоптиков, потепление ожидается на этой неделе, в связи с чем предполагаемая дата завершения отопительного периода — 21 апреля, — сказал докладчик.

Согласно нормам, отопление отключают, когда среднесуточная температура выше +8 градусов держится пять суток подряд, подчеркнули в мэрии. При этом соцучреждения могут отключить отопление по заявке, организации — по договору с поставщиком, а жильцы домов — посредством собрания (необходимо более 50% голосов «за»), добавил Лысачкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С мая в Казани начнутся опрессовки теплосетей. Ожидаются временные отключения горячей воды.



— Будем принимать решения, исходя из температурного графика. После отключения сразу начинается подготовка к отопительному сезону. Единственное пожелания — чтобы ресурсоснабжающие предприятия строго придерживались графика и надолго без горячей воды не оставляли наших уважаемых жителей, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, что Госжилинспекция Татарстана прогнозирует, что отопительный сезон в регионе может завершиться до начала мая. В этом году паспорта готовности будут подписываться представителями органов местной власти, что должно повысить ответственность муниципалитетов.

Галия Гарифуллина