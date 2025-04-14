Перуанский писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет

О его смерти сообщили дети — Альваро, Гонсало и Моргана Варгас Льоса — в официальном заявлении, опубликованном в соцсетях

Перуанский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса умер в 13 апреля в Лиме на 90-м году жизни. О его смерти сообщили дети — Альваро, Гонсало и Моргана Варгас Льоса — в официальном заявлении, опубликованном в соцсетях.

Автор более 50 книг, эссе, пьес и статей, Варгас Льоса входил в число главных фигур латиноамериканской литературы XX века. Он получил международное признание в 1960-х, став участником так называемого «бум-поколения» наряду с Габриэлем Гарсиа Маркесом и Хулио Кортасаром. Его произведения часто основывались на автобиографических эпизодах и затрагивали темы насилия, диктатуры, социальной несправедливости и борьбы за свободу личности.

Первый роман, «Город и псы», вышел в 1963 году. Книга основана на опыте учебы в военной академии. Публикация произведения вызвала резкую реакцию в армии: генералы называли роман антиперуанским и даже подозревали иностранное финансирование. Несмотря на скандал, роман стал литературной сенсацией.

Варгас Льоса неоднократно выражал разногласия с левыми писателями своего времени. Он отказался поддерживать Фиделя Кастро, критиковал политические репрессии на Кубе, выступал против популистских режимов в Венесуэле. Его политические взгляды сместились вправо, и в 1990 году он баллотировался в президенты Перу от движения «Свобода». В кампании он продвигал рыночные реформы: приватизацию госсектора, снижение инфляции и сокращение госаппарата. В первом туре он лидировал, но проиграл Альберто Фухимори во втором. После поражения Варгас Льоса покинул страну и окончательно сосредоточился на литературе и публицистике.

С 1990-х годов он вел колонку Piedra de toque в испанской газете El País. Его статьи, посвященные политике, культуре, истории и живописи, публиковались по всему испаноязычному миру. Среди тем — борьба с авторитаризмом, защита Израиля, переосмысление истории латиноамериканских диктатур, эссе о Моне и Гогене. Стиль его публицистики отличался ясностью и отсутствием эмоциональной окраски.

Марио Варгас Льоса родился писатель 28 марта 1936 года в Арекипе, на юге Перу. Детство провел в Боливии с матерью и бабушкой. До 10 лет считал отца погибшим. Родители воссоединились, но отношения с отцом были напряженными. В 14 лет его отправили в военную школу. Годы, проведенные там позже, легли в основу дебютного романа.

В 19 лет будущий писатель тайно женился на Джулии Уркиди, женщине старше него на 10 лет и сестре жены его дяди. Их брак продлился до 1964 года и стал основой книги «Тетушка Хулия и писака», вышедшей в 1977 году. Уркиди ответила мемуарами «Что не сказал Варгитас». После развода он женился на своей двоюродной сестре Патрисии, с которой прожил 50 лет. У них родились трое детей. Брак завершился в 2015 году. Тогда Варгас Льоса подтвердил отношения с журналисткой и светской персоной Исабель Прейслер. Они расстались в 2022 году.

В 1993 году по указу короля Хуана Карлоса I Варгас Льоса получил испанское гражданство, но сохранил перуанский паспорт. Он жил в Париже, Барселоне, Лондоне и Мадриде. В Лондоне у него была квартира в районе Найтсбридж. В Перу он возвращался регулярно. Среди его известных книг — «Разговор в соборе» (1969), «Война конца света» (1981), «Праздник Козла» (2000). Он описывал диктатуры в Перу и Доминиканской Республике, религиозные движения в Бразилии и политический кризис в Латинской Америке.

При подготовке романов Варгас Льоса работал в архивах, выезжал на места событий, писал в резиденциях писателей, включая Wilson Center в США. В 2010 году он получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за картографию структур власти и яркие образы индивидуального сопротивления». Он также получил Премию Сервантеса (1994), Иерусалимскую премию (1995), стал членом Французской академии и Академии испанского языка. Его произведения переведены более чем на 30 языков.

Варгас Льоса оказал значительное влияние не только на литературу, но и на общественные дискуссии о свободе, власти и культуре в испаноязычном мире.

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Екатерина Петрова