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Илья Варламов: «В Уфе есть мэр Ирек Ялалов, мне кажется, он меня при случае задушил бы»

07:00, 09.03.2018 27
Илья Варламов: «В Уфе есть мэр Ирек Ялалов, мне кажется, он меня при случае задушил бы» Фото: Илья Варламов

Блогер Илья Варламов вновь посвятил свой обзор городу Уфе. Как отмечает автор, столица Башкирии всегда соревновалась с Казанью, и, похоже, эту гонку проиграла. Критике подвергся общественный транспорт и засилье маршруток, точечная застройка и уничтожение исторического центра. С разрешения автора мы предлагаем читателям «Реального времени» эту публикацию.

К Уфе я испытываю исключительно нежные чувства! Так вышло, что в этот город я постоянно попадаю, хотя, казалось бы, где я, а где Уфа? А еще в Уфе есть мэр Ирек Ялалов. Мне кажется, он меня ненавидит и при случае задушил бы. Ну а что я могу поделать? Я же не виноват, что совершенно некомпетентный человек стал мэром города и планомерно его уничтожает. Надеюсь, что Ирек Ишмухаметович все же с пониманием относится к критике и не держит на меня зла.

Недавно я опять приехал в Уфу и мне есть что вам рассказать!

Начнем с аэропорта! Он в Уфе неплохой, хотя до аэропортов, которые строит Вексельберг («Ренова»), ему далеко.

Из старенькой «тушки» тут сделали тренажер.

А вот на 76-м прилетели какие-то военные. Судя по номеру, раньше он относился к авиации Внутренних войск МВД. То есть сейчас это, скорее всего, Росгвардия. Еще есть версия, что борт использует Погранслужба ФСБ.

В аэропорту Уфы есть отпугиватель птиц! Это такая машина, на крыше которой установлены мощные динамики. Оператор с планшета может поставить крик какой-нибудь птицы или же звуки выстрелов. Был приятно удивлен обширной библиотекой звуков.

Меня всегда удивляло, почему разработчики навигации переводят некоторые слова через «Гугл». Почему нельзя обратиться к носителю языка, чтобы не было ляпов? Кто найдет ошибку и неточность в навигации?

Стойка регистрации маломобильных пассажиров.

Зал вылета похож на торговый центр.

Из плюсов — есть детская комната. Мало в каких аэропортах России думают о детях.

А еще в аэропорту Уфы очень интересная система заказа такси! На стойке показывают машины, которые в данный момент стоят в очереди, и указана цена поездки на конкретной машине. Можно выбрать понравившуюся. Никогда такого не видел раньше.

Дорога от аэропорта нормальная, хотя верхний слой асфальта уже сошел.

С момента моего прошлого визита в город появилось много новых зданий.

И развалился старый мост! Движение по нему перекрыли, и теперь на выезде из города постоянные пробки. Раньше использовалось два моста, теперь весь трафик увели на новый мост, разделив его между двумя потоками. Движение по старому мосту (1956 год) через реку Белую начали ограничивать еще в 90-е — тогда по нему запретили проезд грузовиков и больших автобусов. В прошлом году скорость движения по мосту урезали до 20 км/ч и перекрыли одну полосу, но его это не спасло. Теперь мэрия считает, что «старый мост надо разобрать, часть опор сохранить, а восьмую опору снести и построить заново».

Уфа стоит в пробках.

Уфа — город второго плана. Центр исторически застраивался ровными кварталами с четкой геометрической сеткой улиц. Застройка была малоэтажной, в среднем здания были в один-два этажа. Теперь их оставляют, а на месте бывших дворов, внутри кварталов, строят монстров! Это действительно монстры, и это действительно страшно.

К зданиям лепят мансарды и делают пристройки.

На переднем плане оставляют деревянные дома, а за ними уже строят муравейник.

Самая типичная для Уфы картина — это новые огромные дома на фоне деревянных малюток.

Конечно, городская инфраструктура не рассчитана на такое уплотнение. В квартале, где раньше жили 100 человек, теперь живет несколько тысяч. Вы еще удивляетесь пробкам?

Бездумная градостроительная политика приводит к коллапсу.

Вот эта фотография как нельзя лучше показывает отношение мэрии к городской среде. Монстры пожирают исторический центр.

Все выше и выше.…

Новая мечеть «Ар-Рахим». Уже сейчас это одна из самых высоких мечетей в России, а когда ее достроят (предположительно в 2019-м), она будет еще и самой большой по площади помещений. Построить ее решили вскоре после открытия мечети Кул-Шариф в Казани. Поскольку Казань для Уфы — главный город-раздражитель, это неудивительно.

Какие-то ужасные рекламно-мусорные конструкции.

В 2015 году Уфа принимала саммиты БРИКС и ШОС, тогда город спешно приводили в порядок, неприглядные здания закрывали баннерами. Прошло почти 3 года, но ничего не поменялось. Все те же баннеры, только ветер их потрепал. Теперь, судя по всему, надо ждать нового саммита, чтобы городские власти задумались о том, как город выглядит. Кстати, это здание в самом центре!

Чудом сохранились деревянные домики.

Это самый центр города, но тут начинается деревня.

При виде этой фотографии мэр должен уйти в отставку. С транспортом в Уфе просто жопа. Центральная улица! Все забито маршрутками и «ПАЗиками». Они роятся на остановках, не могут подъехать — ужас какой! Я уже много раз писал, почему в городе не должно быть маршруток и почему это плохо.

Главная проблема маршруток — это вместимость. В один микроавтобус помещается 15 пассажиров, в один обычный трамвай или автобус — 120, а в современные сочлененные трамваи поместится и 300 пассажиров, что особенно актуально на загруженных маршрутах. То есть вместо 10 маршруток в Уфе мог бы быть один современный троллейбус или трамвай. Улица бы тогда поехала. А сейчас стаи маршруток блокируют все движение.

С финансовой точки зрения маршрутки сильнее общественного транспорта. Они генерируют большое количество нала, который сложно контролировать. Часто владельцы этого бизнеса уходят от налогов, или регистрируются как ИП, платя минимальный налог. Они не требуют дорогой инфраструктуры, как, например, трамваи или троллейбусы. Часто маршрутки на ночь даже паркуют просто во дворах, где живет водитель, а утром они сразу выходят в рейс. Все это позволяет людям, которые занимаются этим бизнесом, влиять на городские власти.

Владельцы микроавтобусов хотят много зарабатывать и, естественно, выходят на самые загруженные городские маршруты. Кому охота гонять маршрутку там, где маленький пассажиропоток, и она будет ходить полупустая? Поэтому почти всегда маршрутки начинают конкурировать за пассажиров с трамваями и автобусами. При этом они находятся в более выгодном положении, так как у них нет социальных обязательств перед пассажирами. Им не надо ходить допоздна, когда пассажиропоток падает. Им не надо возить льготников. Им не надо строить остановки: все хлопоты возьмет на себя город.

В результате часть пассажиров с классического общественного транспорта быстро уходит на маршрутки. Трамваям и троллейбусам остаются льготники и неудобные маршруты, которые не хотят обслуживать частники. А к микроавтобусам выстраиваются очереди! Перевозчик быстро закупает все больше микроавтобусов, а мэрия параллельно начинает снимать трамваи и троллейбусы, а иногда и расширять дороги.

Вскоре система общественного транспорта разваливается, транспортные предприятия, обслуживающие город, становятся глубоко убыточными, нет денег на обновление подвижного состава и ремонт инфраструктуры. С каждым годом общественный транспорт становится все более ужасным. Он начинает редко ходить и постоянно ломаться. Пассажиры еще охотнее прыгают в микроавтобусы. В какой-то момент город может прийти к тому, что единственным транспортом станут маршрутки.

Такая же история с «ПАЗиками».

Вместо того, чтобы сделать в городе нормальную систему общественного транспорта, все отдали частникам. В плане транспорта Уфа находится в глубокой заднице.

Частники не заинтересованы в том, чтобы делать удобный транспорт, они заинтересованы снимать сливки, оставляя городу непопулярные направления. Самое забавное — это цена проезда! Тут она может меняться в зависимости от того, когда вы выходите из этой гробовозки! Вышли после 8 вечера? Уже 25 рублей!

В Уфе был трамвай, но его никто не развивает.

С 1995 года некоторые маршруты стали отменяться, а ненужные ветки демонтироваться. В 2008 году были полностью демонтированы трамвайные пути на проспекте Октября (главная улица Уфы), в результате чего трамвайные системы северной и южной частей города оказались разъединены. Если сегодня вам нужно доехать от одной оконечности Уфы до другой, то с помощью трамвая вы этого сделать уже не сможете.

С 2015 года, когда я делал посты про Плохую и Хорошую Уфу, в городе успели угробить еще несколько трамвайных маршрутов. Теперь работают от 4 до 7 маршрутов, и то нерегулярно, потому что энергетики постоянно отключают подачу электроэнергии из-за долгов МУП «Управление электротранспорта города Уфы».

Проект скоростного трамвая в Уфе, естественно, так и остался проектом.

Остановки используются для установки рекламных конструкций.

Из города выкачивается все, что можно выкачать, развитием никто не занимается.

Еще один ужасный пример. Центр города, широченная трасса, нет ни разметки — ничего. Люди переходят дорогу в неположенном месте, так как здесь нет удобного перехода.

Я уже много раз объяснял, что это не люди дураки, а в мэрии дураки сидят, которые делают город враждебным к человеку, провоцируют людей нарушать правила. Здесь, конечно, должен быть переход.

Сарай и небоскреб.

С новыми районами все грустно.

Лепят коробки в чистом поле.

Все это очень скоро придется сносить.

На плакате написано «Мы строим будущее!».

К сожалению, будущее таково, что лет через 15—30 эти районы превратятся в гетто, квартиры в них обесценятся, и город потратит большие деньги, чтобы снести эти коробки.

Как это часто бывает, люди здесь уже живут, а никакой инфраструктуры нет! Нет ни дорог, ни благоустройства. Главное — сдать квадратные метры, отчитаться перед Москвой, и все! Ужас.

К сожалению, люди покупают в этом говне квартиры, не думая, что очень скоро недвижимость в таких проектах потеряет ликвидность.

Качество строительства просто ужасное, видно невооруженным глазом.

Все криво, косо — смотрите на узлы. Эти дома только построили, а выглядят они уже неряшливо. Через 5 лет это будет позор города.

А где же живет мэр?

Вот тут! Закрытая территория, березки — красота.…

Я прогулялся по Уфе, и мне не понравилось!

Интернет-газета «Реальное время»
комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 09 марта
    Полностью со всем согласен!!!
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  • Анонимно 09 марта
    Уфа не произвела впечатления...
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  • Анонимно 09 марта
    Маршрутки в Уфе принадлежат бывшим силовикам.И это выгодно.Поэтому закон о недействительности прав выданных за пределами России,у нас не действует.И все, якобы действия,главы администрации города не приносят никакого результата.Кто в своём уме и трезвой памяти будет бороться с силовыми структурами.
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  • Анонимно 09 марта
    С транспортом в самую точку! Маршрутки реально блокируют все движение, создают заторы и провоцируют бесчисленные ДТП
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  • Анонимно 09 марта
    Метшина срочно в Уфу,на помощь братской республике.
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  • Анонимно 09 марта
    Зато у нас вывески на башкирском языке! И это главное!
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    Анонимно 14 марта
    Ха! Точно! Не в бровь, а в глаз! Вместо того, чтобы миллионы выделять на развитие башкирского языка, лучше бы благоустройством города занялись.
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  • Анонимно 09 марта
    Я бывший уфимец, сейчас живу в Казани. Мне очень больно, что Уфа проигрывает Казани, а раньше было ровно наоборот. Мэр мэром, а что же общественность?
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  • Анонимно 09 марта
    Насчет "Казань для Уфы - главный раздражитель" это слишком конечно, причем тут Казань, непонятно, а критика да, действительно вполне заслуженная, бардак и хаос, а в "мутной воде" можно любые "делишки" проворачивать, затем - полное отсутствие какой-либо концепции развития города, отсутствие некой "главной линии развития", Казань до прихода Минниханова (президентом) тоже страдала точечной застройкой, Рустам Нургалиевич остановил это дело, также насчет общественного транспорта - закупили новые автобусы, троллейбусы, трамваи - полностью обновили парк, но работают на них (не на всех) приезжие с азиатских республик, дисциплина у них хромает, они летают как сумасшедшие, попадают в аварии, над этим нужно серьезно поработать, и еще нужно уделять больше внимания поселкам которые находятся в черте города (например Салмачи, Константиновка), там нужно порядок наводить.
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  • Анонимно 09 марта
    Денег не дали, вот и всего делов
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  • Анонимно 09 марта
    Ялалов, в отличие от многих больших чиновников города Уфы, – чистый этнический башкир. Он любит подчеркивать это. И по поводу и без повода. Старается побольше говорить по башкирски, активно участвует во всех башкирских национальных мероприятиях, поддерживает башкирское национальное движение и башкирских деятелей. И поэтому пользуется поддержкой башкирской элиты. А она сильна в Уфе со времен Рахимова. Даже сам Хамитов ничего с ними сделать не может. Он вынужден работать под диктовку сильного башкирского лобби, принимать решения в поддержку башкир и т.д. Короче, какие-то блогеры ничего не смогут сделать с Ялаловым.
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  • Анонимно 09 марта
    На Ижевск похоже. Так же небрежно и запущено.
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  • Анонимно 09 марта
    Соглашусь, архитектура стала хуже в Уфе. Зачем везде ляпать дома, скоро дышать не сможем. Это же не америка мы не может строить, только ляпать. Страшно за Уфу! Надо столицу перенести в Стерлитамак!
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  • Анонимно 09 марта
    Первый раз был в Уфе в далеком 1990 году, а последний - в 2010 году. И действительно, за эти 20 лет город изменился, и, к сожалению, не в лучшую сторону....Когда друзья приезжают в Казань, то часто вспоминают старую Уфу, которая, в отличии от нашего города, сильно пострадала...Вывод - нужно беречь и еще раз беречь наш любимый город!
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  • Анонимно 09 марта
    Есть нюансы, но и Казань, и Уфа далеки от нормальных городов типа Мюнхена и Праги.
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    Анонимно 13 марта
    Был я в Праге в прошлом году.Ей до Казани в плане порядка и инфраструктуры ой как далеко!
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    Анонимно 14 марта
    смешно
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    Анонимно 16 марта
    а в Венеции как известно одни старые здания!
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    Анонимно 20 марта
    Мюнхен и Прага туристические города.казань все таки больше деловой город. не стоит слишком уж равнять разные города. Все равно что Абу Даби с Казанью сравнить
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  • Анонимно 09 марта
    И слава Богу, что далеки! Не нужно быть похожими, в плане архитектуры, на европейские города! У них своя история, а у нас своя! Вот жаль, что многое потеряли из деревянных построек. Для европейцев она особо ценная!
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  • Анонимно 10 марта
    Вы видимо работаете недалеко от Праги раз сравниваете именно с ней) Прага столица страны, сравниваете с Москвой или Петербургом
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  • Анонимно 10 марта
    Все верно, транспорт, дорогого и конечно новостройки. Развал пошёл с администрации Качкаева, а Ялалов только усугубил ситуацию. И самое грустное, то-что просвета не будет...
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  • Анонимно 10 марта
    На 2-х последних фото знаменитый "поселок беженцев" - "Лимонарий". Это рядышком с санаторием "Зеленая роща" и одноименным местом разведения цитрусовых. На территории 13 домиков, где сплошь живут одни "беженцы": Качкаевы, Пашины, Байдавлетовы ну и другие небожители. Территория огорожена 4-х метровым забором с электронными прерывателями, высокочетким видеонаблюдением и мгновенным выездом ГНР. На территории есть гостиница от "Газпрома" и вообще вся земля передавалась именно хранителям национального достояния, но потом странным образом перешла в собственность властьимущих. Есть озеро с лебедями и баней в стиле а-ля "корабль Колумба" посреди этого озера. Про бассейны до 25 метров в отдельных домах, отделку золотом и т.п. можно даже не рассказывать.
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    Анонимно 10 марта
    Вы про это https://m.realnoevremya.ru/articles/41084 ?
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  • Анонимно 12 марта
    Казань для Уфы конечно всегда была раздражителем. Просто взять выступления Рахимова, так он всегда при выступлениях сравнивал Уфу с Казанью, или Башкортостан с Татарстаном. Боролся Татарстан за независимость или за договорные отношения или за свой Нацбанк Рахимов всегда говорил что нам это не надо. Как только Татарстан подписывал какой либо договор Рахимов тут же бежал в Москву и говорил почему татарам дали а нам нет.
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    Анонимно 17 марта
    Башкирская школа управленцев созданная Рахимовым из башкир очень слабая,плохие организаторы,отсталые,узко мыслят.Уфа это лицо Башкирии можно было бы город получше развивать.
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  • Анонимно 21 марта
    Мы , казанцы, благодарим руководство республики за хорошую работу. Уфу и Казань нечего сравнивать ! Общественный транспорт в Казани хороший., для пенсионеров льготы . В основном тр. средства новые. А пенсионеры Уфы жалуются, что у них для льготников нет условий. В статье подняты болезненные вопросы для простого народа.
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