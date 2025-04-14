Детский омбудсмен Татарстана обвинила современные сериалы в росте измен среди россиян

В качестве примера омбудсмен привела сериал «Кухня»

Фото: Динар Фатыхов

Более половины россиян признались в изменах своим партнерам, и одной из причин этого явления уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец считает современные сериалы. По ее мнению, они формируют у подростков искаженные представления о морали. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной проблемам супружеской неверности, организованной НСН.

По данным психолога Анны Баленко, 53% россиян признались в изменах. При этом до 34 лет чаще изменяют женщины, а после 35 — мужчины. Основными причинами измен называются семейные проблемы (14%), поиск новых впечатлений (12%), внезапная страсть (9%), недостаток секса (7%) и алкоголь (5%).

Однако Ирина Волынец акцентировала внимание на другом аспекте проблемы. По ее мнению, современные сериалы, которые она охарактеризовала как «полное дно», способствуют нормализации измен в общественном сознании.

— В принципе, измена сегодня не является общественно порицаемым явлением. Но тем не менее фильмы, сериалы, передачи, давайте посмотрим, — это же полное дно, — заявила Волынец.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве примера омбудсмен привела «популярный среди подростков сериал «Кухня», в котором, по ее словам, «все со всеми».

— И это не является чем-то из ряда вон выходящим, да и все это преподносится, знаете, с таким огоньком, с таким юмором, классная музыка, классная декорация, отличные актеры. И когда дети вырастают, вот в этой парадигме, конечно же, для них нормально сегодня пожить с одним, а завтра с другим, — подчеркнула Волынец.

В качестве мер борьбы с вредным влиянием сериалов омбудсмен предлагает ограничивать показ подобных передач в прайм-тайме, чтобы их не могли увидеть дети. Кроме того, Волынец настаивает на необходимости государственного заказа на фильмы, сериалы и социальную рекламу, пропагандирующие здоровые семейные отношения.

— Плюс, конечно, необходим государственный заказ на фильмы, сериалы, передачи, социальную рекламу, укрепляющую семью. Пусть будет фильм, сериал про счастливую многодетную семью, где все друг друга любят, где все замечательно, — заключила Волынец.

Рената Валеева