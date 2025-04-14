«Рынок растет благодаря емкости digital-форматов»: наружная реклама принесла бюджету Казани 383 млн рублей

Треть остановок в городе обслуживают рекламные компании, но будущее проекта под вопросом из-за вандалов

Фото: Максим Платонов

Казань лидирует по объему рынка наружной рекламы среди миллионников

Объем рынка наружной рекламы в Казани за 2024 год составил рекордные 2,2 млрд рублей. Это на 56% больше, чем годом ранее, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома Аскар Багаутдинов.

— В разрезе городов-миллионников, не считая двух столиц, Казань возглавила рейтинг 2024 года по объему рынка наружной рекламы, обогнав такие крупные города, как Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород, — подчеркнул он.

За 10 лет объем рынка наружной рекламы в столице Татарстана вырос в 3,5 раза. Сейчас в Казани действуют 1 304 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в прошлом году их насчитывалось 1 260. Основная доля приходится на еврощиты и остановочные навесы, добавил Аскар Багаутдинов.

По словам Багаутдинова, на остановочных навесах уже функционируют 19 цифровых экранов. взято с сайта kzn.ru

— Значительно расширена география рекламных конструкций с digital-поверхностями. Сегодня в цифровом формате в Казани, наряду с 28 медиафасадами, функционируют 159 еврощитов, а также 13 конструкций крупного формата, — рассказал докладчик.

По его словам, на остановочных навесах уже функционируют 19 цифровых экранов. В ближайшее время появятся еще семь.



Среднегодовой доход от наружной рекламы — более 408 млн рублей

— По результатам 2024 года доход в бюджет Казани по договору на право установки и эксплуатации рекламных конструкций составил 383 млн рублей. При этом среднегодовой доход за последние четыре года составляет 408,2 млн рублей. По этому показателю Казань с большим отрывом лидирует в рейтинге городов-миллионников, — подчеркнул докладчик.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Для сравнения, в бюджет Красноярска, который занял второе место в рейтинге, поступило 193,6 млн рублей, а Челябинска — 188,6 млн. Планируется, что в 2025 году благодаря наружной рекламе Казань получит 346 млн рублей, следует из продемонстрированной Багаутдиновым презентации.



В то же время из-за активного строительства в Казани было необходимо временно демонтировать рекламные конструкции в зоне ремонта и реконструкции дорог. В связи с этим бюджет города потерял 10,7 млн рублей, посетовал докладчик. По состоянию на конец 2024 года временно демонтированными оставались 22 конструкции, преимущественно находящиеся в зоне строительства первого участка второй линии метро.

Треть остановок Казани обслуживают рекламные компании

В 2024 году рекламным фирмам передали для обслуживания 34 остановки. Доход бюджета по этим контрактам за 10 лет составит 46,3 млн рублей, заявил Аскар Багаутдинов. Доход с одного места за 10 лет — 1,3 млн рублей. «Основное достоинство проекта — в обеспечении качественного содержания муниципальных остановок», — заверил спикер. Всего на обслуживании у рекламных компаний сегодня находятся 424 остановочных навеса — почти треть от их общего количества.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Управлением уже подготовлен проект по передаче еще 36 муниципальных остановочных навесов, установленных в течение прошлого года на ул. Ямашева, Амирхана, Чистопольской, Айдарова, Глушко, Родины, Садовой в поселке Отары, Сибирском тракте, — сообщил начальник Управления наружной рекламы и информации.

Кроме того, готов проект по замене 13 устаревших муниципальных остановок. Торги планируют провести во втором квартале этого года. Однако будущее проекта может оказаться под вопросом из-за местных вандалов. В прошлом году они разбили или изрисовали граффити 132 стекла на остановках. Восстановить их обязаны рекламные фирмы. В этом году проблема только усугубилась — за первый квартал уже разбиты еще 59 стекол.

«Состояние дел в рекламном бизнесе говорит о том, что важно не больше, а лучше»

В 2024 году управление совместно с рекламными фирмами провело работу по переносу остановок — по ГОСТу они должны находиться на расстоянии более 3 м от проезжей части. Однако, ввиду исторической застройки улиц в центральной части города, установка большинства остановочных навесов по этим требованиям невозможна, поэтому в стесненных условиях расстояние сократили до 1,5 м.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Данные изменения уже вступили в силу с 1 января 2025 года, что позволит городу сохранить значительное количество остановочных навесов на привычных местах, — констатировал Аскар Багаутдинов.

Он также подчеркнул, что в Казани «практически полностью пресечена практика установки незаконных рекламных конструкций». В течение года управление выявило пять таких объектов, из них четыре демонтированы, один находится в работе.

— Рост рынка наружной рекламы на 56% впечатляет, это одна из лакмусовых бумажек инвестиционной привлекательности города. Нынешнее состояние дел в рекламном бизнесе на рынке Казани говорит о том, что важно не больше, а лучше, — оценил результаты мэр Казани Ильсур Метшин. — Рынок растет благодаря емкости digital-форматов рекламы, а не увеличению мест размещения.

В рамках двухмесячника по санитарной очистке он призвал «вежливо напомнить» рекламодателям о том, что остановки нужно привести в надлежащее состояние к 9 мая.

«С сентября и по сегодняшний день видно, как рынок сжался»

В целом по объему рекламного рынка Казань в прошлом году заняла третье место среди городов России, обогнав Нижний Новгород, Краснодар и Новосибирск. Суммарный объем рекламных бюджетов в городе составил 7,4 млрд рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года. Рост казанского рекламного рынка составил 33% по сравнению с 2023 годом, когда его объем оценивался в 4,7 млрд рублей.



— 2024 год был очень успешным. Я общалась с крупнейшими операторами наружной рекламы, да и вообще со всеми в Казани: и с радиостанциями, и с компаниями, занимающимися наружной рекламой, и с телеканалами — у всех была полная загрузка, — рассказала основательница и директор рекламного агентства VIVAT Ольга Глухова.

Лидирующие позиции в структуре рекламного рынка Казани традиционно заняли интернет-сервисы. На этот сегмент пришлось 3,9 млрд рублей. Второе место досталось наружной рекламе с объемом 2,2 млрд рублей (против 1,4 млрд в прошлом году). Видеореклама принесла 975 млн рублей (735 млн в прошлом году), а радио — 235 млн рублей (210 млн в прошлом году).

Но такой рост наблюдался лишь до июля. В середине лета Центробанк поднял ключевую ставку с 16% до 18%, и количество рекламодателей резко сократилось.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Сейчас, начиная с сентября и по сегодняшний день, очень явно видно, как рынок сжался, — подчеркнула Ольга Глухова, добавив, что это не локальное явление, а общероссийская тенденция.

Она отметила, что в индустрии сейчас гадают, как рынок адаптируется к новым условиям в 2025 году. «По ощущениям, все просто пытаются пережить это время в ожидании лучших времен. Все стараются сохранить деньги», — констатировала эксперт.



Галия Гарифуллина