Двухэтажные поезда перевезли свыше 88 тысяч пассажиров из Казани в Москву

Фото: Максим Платонов

Двухэтажные поезда, курсирующие по Горьковской железной дороге, перевезли свыше 88 тыс. пассажиров из Казани в Москву в период с января по март 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Напомним, ГЖД объявила о масштабном переименовании остановочных пунктов на своей территории. В общей сложности новые названия получат 95 станций, расположенных в границах магистрали.

На майские праздники ГЖД назначила 46 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Они будут курсировать с 29 апреля по 12 мая 2025 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на популярных направлениях.



Рената Валеева