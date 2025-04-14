В этом году в Казани стартует строительство восьми соципотечных домов

Шесть зданий возведут в «Салават купере», два — в микрорайоне «Гаилэ»

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Казани стартует строительство восьми соципотечных домов на 1 657 квартир. Об этом сообщили в мэрии города.

Шесть зданий будут расположены в микрорайоне «Салават купере», два — в «Гаилэ». Их общая площадь составит 85 тыс. кв. м. В прошлом году по программе соципотеки в Казани возвели семь домов: шесть в «Салават купере» и один в «Гаилэ».

Реальное время / realnoevremya.ru

— Благодаря поддержке руководства республики в городе были решены проблемы по завершению строительства домов-долгостроев обманутых дольщиков. Помимо этого, было принято решение о восстановлении прав пострадавших дольщиков ЖК «Золотая середина» путем предоставления [жилья] в компенсационном ЖК по ул. Аграрной, — рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии начальник управления капитального строительства и реконструкции исполкома Марат Самигуллин.

Напомним, сразу несколько крупных жилых комплексов в татарстанской столице стартует с отсрочкой в год. Почему квартиры на охлажденном рынке не дешевеют, что будет с ценами завтра и как дорогое проектное финансирование меняет ландшафт первички — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина