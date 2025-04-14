В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин ради семьи

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день для женщин на один час с сохранением заработной платы. Об этом он сообщил в интервью ТАСС. По мнению депутата, это позволит женщинам уделять больше времени семье и детям.

— Очень сложно успеть, выходя с работы в 18.00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения, — пояснил Антропенко.

Депутат также отметил, что женщинам без семьи дополнительное время может пригодиться для сборов на работу или налаживания личной жизни.

— Женщине требуется намного больше времени, чем мужчине! Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества! Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом, уставшая, едет домой? — заявил Антропенко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако, инициатива вызвала критику. Депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что сокращение рабочего времени для женщин может привести к гендерному неравенству и нежеланию работодателей брать на работу женщин.

В феврале глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели на один час. Ранее он сообщал, что переход будет возможен не во всех сферах и не для всех должностей.



Рената Валеева