Более 500 татарстанских экскурсоводов получили аттестацию

Они должны состоять в федеральном реестре и иметь бейдж

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане аттестацию получили 509 экскурсоводов, среди них есть и гиды-переводчики со знанием татарского, английского, арабского, испанского, немецкого, турецкого и французского языков. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по туризму.

— Аттестация экскурсовода — это ключевой элемент в обеспечении качественного и безопасного туристического опыта. Наличие аттестации гарантирует, что специалист обладает необходимыми знаниями об истории, культуре и географии региона, владеет навыками профессиональной коммуникации и способен предоставить достоверную информацию туристам. Мы считаем аттестацию необходимым условием для работы экскурсовода, обеспечивающим высокий уровень. Профессиональная аттестация экскурсоводов способствует решению одной из задач национального проекта «Туризм и гостеприимство» — подготовки новых квалифицированных кадров, — прокомментировал председатель комитета Сергей Иванов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Уточняется, что все аттестованные экскурсоводы должны:

состоять в федеральном реестре;

иметь бейдж установленного образца.

Напомним, что с 1 марта 2025 года в России стала обязательной аттестация гидов — они могут вести экскурсии только после прохождения этой процедуры и получения соответствующего удостоверения. Экскурсоводам без документа грозит штраф. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева