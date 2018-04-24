Мэр Уфы: старый мост через Белую откроют к июню
Мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал, что старый мост через Белую должен быть отремонтирован к началу июня. Он пояснил, что у городских властей были опасения по срокам из-за поставки деформационных швов.
Движение по мосту планируется запустить ко Дню города.
На оперативном совещании в мэрии градоначальник продемонстрировал прибывшие элементы конструкции.
Мэр Уфы поручил взять ремонт моста на жесткий контроль и подготовить варианты его последующей модернизации.
Ранее Ялалов рассказывал, что текущий ремонт позволит продлить жизнь моста на два года. Потом сооружению понадобится радикальная реконструкция, поскольку арматура в железобетонных конструкциях проржавела.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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