Мэр Уфы: старый мост через Белую откроют к июню

Мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал, что старый мост через Белую должен быть отремонтирован к началу июня. Он пояснил, что у городских властей были опасения по срокам из-за поставки деформационных швов.

Движение по мосту планируется запустить ко Дню города.

На оперативном совещании в мэрии градоначальник продемонстрировал прибывшие элементы конструкции.

Мэр Уфы поручил взять ремонт моста на жесткий контроль и подготовить варианты его последующей модернизации.

Ранее Ялалов рассказывал, что текущий ремонт позволит продлить жизнь моста на два года. Потом сооружению понадобится радикальная реконструкция, поскольку арматура в железобетонных конструкциях проржавела.