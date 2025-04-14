В Татарстане с 1 мая зарплаты повысят нескольким категориям бюджетных работников
Оклад составит 15 389 рублей
В Татарстане с 1 мая повысятся заработные платы нескольких категорий работников бюджетных организаций. Соответствующие постановления Кабмина республики опубликованы на портале правовой информации.
Так, повышение коснется окладов специалистов:
- хозяйственного управления при Кабмине;
- гостевого дома при Управлении делами раиса;
- музея-заповедника «Казанский Кремль».
Их оклад увеличится в 1,1 раза и составит 15 389 рублей.
Второе постановление касается повышения зарплат специалистов отдельных организаций бюджетной сферы, на которое не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы. Оклад также увеличится в 1,1 раза и составит 15 389 рублей.
Оба постановления вступают в силу с 1 мая 2025 года.
Первой категории служащих зарплаты в последний раз поднимали 1 июля 2024 года.
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