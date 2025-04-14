В Татарстане с 1 мая зарплаты повысят нескольким категориям бюджетных работников

Оклад составит 15 389 рублей

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане с 1 мая повысятся заработные платы нескольких категорий работников бюджетных организаций. Соответствующие постановления Кабмина республики опубликованы на портале правовой информации.

Так, повышение коснется окладов специалистов:

хозяйственного управления при Кабмине;

гостевого дома при Управлении делами раиса;

музея-заповедника «Казанский Кремль».

Их оклад увеличится в 1,1 раза и составит 15 389 рублей.

Второе постановление касается повышения зарплат специалистов отдельных организаций бюджетной сферы, на которое не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы. Оклад также увеличится в 1,1 раза и составит 15 389 рублей.

Оба постановления вступают в силу с 1 мая 2025 года.

Первой категории служащих зарплаты в последний раз поднимали 1 июля 2024 года.

Елизавета Пуншева