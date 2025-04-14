Объявлен актерский состав сериала по «Гарри Поттеру»: Снейпа сыграет темнокожий актер

HBO объявила актерский состав на несколько ключевых ролей в долгожданном сериале по мотивам книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Информация об этом появилась в официальном пресс-релизе компании.



— Мы рады иметь такие выдающиеся таланты на борту, и мы с нетерпением ждем, когда они дадут этим любимым персонажам новую жизнь, — заявили в HBO.

Однако кастинг Паапы Эссьеду на роль Северуса Снейпа, персонажа, традиционно изображаемого как бледнолицый, вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников вселенной «Гарри Поттера». Часть фан-сообщества выразила несогласие с этим решением, утверждая, что темнокожий актер не сможет органично вписаться в образ, как он был представлен в книгах и предыдущих экранизациях.

Кастинг на роли Гарри, Гермионы и Рона пока продолжается. По неподтвержденным данным, роль Волан-де-Морта может исполнить Киллиан Мерфи («Острые козырьки»).

Дата выхода сериала пока не объявлена.