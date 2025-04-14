Трамп объявит о торговых пошлинах на продукцию полупроводниковой отрасли на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе объявит о торговых пошлинах на продукцию полупроводниковой отрасли. Об этом он рассказал журналистам пресс-пула Белого дома.
— Я объявлю об этом на следующей неделе, — сказал Дональд Трамп.
На прошлой неделе администрация США освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин. Мера направлена на защиту потребителей от резкого роста цен. Уточнялось, что эти товары попадут под категорию полупроводников и пошлины на них введутся позднее.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.