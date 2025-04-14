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Трамп объявит о торговых пошлинах на продукцию полупроводниковой отрасли на следующей неделе

08:53, 14.04.2025
Трамп объявит о торговых пошлинах на продукцию полупроводниковой отрасли на следующей неделе
Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе объявит о торговых пошлинах на продукцию полупроводниковой отрасли. Об этом он рассказал журналистам пресс-пула Белого дома.

— Я объявлю об этом на следующей неделе, — сказал Дональд Трамп.

На прошлой неделе администрация США освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин. Мера направлена на защиту потребителей от резкого роста цен. Уточнялось, что эти товары попадут под категорию полупроводников и пошлины на них введутся позднее.

Елизавета Пуншева

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ЭкономикаОбщество

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