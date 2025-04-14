Глава Минздрава России Мурашко назвал токсичной идеологию бодипозитива
Министр здравоохранения считает идеологию бодипозитива вредной для человека
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался против идеологии бодипозитива. Глава Минздрава считает ее токсичной и вредной для человека.
Мурашко заявил о важности помогать пациентам с ожирением.
— Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни. Нужно помнить, что этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу, — заявил глава Минздрава на Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» в Москве.
Идеология бодипозитива предполагает отсутствие стандартов человеческой красоты и принятие себя в любом внешнем виде. В январе нынешнего года в Госдуме предлагали признать движение бодипозитива нежелательным на территории страны.
Ранее глава Минздрава Мурашко сообщил о рекордно низкой смертности в России за последние десять лет.
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