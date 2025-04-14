Казань вошла в топ-10 российских регионов для путешествий в майские выходные

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в десятку российских регионов по количеству забронированных туров в майские праздники. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всего более 3 млн туристов отправятся в организованные путешествия по России на майские праздники, из них две трети — с 1 по 4 мая.

— С 28 апреля по 12 мая внутри страны отдохнут около 3,1 млн туристов, две трети из которых придется на первые праздничные дни с 1 по 4 мая. По данным туроператоров, в топ-5 регионов по спросу входят: Краснодарский край (38%), где лидирует Сочи (60% от общего бронирования всех кубанских курортов), Кавминводы (12%), Санкт-Петербург (11%), Москва и Подмосковье (9%), Крым и Калининградская область (по 6%). Также спросом пользуются поездки на Северный Кавказ, в Татарстан (Казань) и речные круизы, — говорится в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Уточняется, что в этом году выросла глубина продаж туров — к концу первой декады апреля реализовано около 85% всего объема туров по России на первую половину мая.

— В 2025 году на майские каникулы по России будут путешествовать примерно на 10% больше туристов, чем годом ранее. Умеренный рост спроса объясняется ростом цен на отели на 5-17% по сравнению с прошлым годом, увеличением количества поездок за рубеж в связи с укреплением рубля и информационным фоном вокруг последствий ЧП в Анапе, что сдерживает рост продаж на всем черноморском побережье, — отмечают туроператоры.



Напомним, в предстоящие майские праздники сами жители Татарстана планируют путешествия внутри России, а многие решили обратить внимание и на достопримечательности родной республики. Гораздо меньшей популярностью пользуются зарубежные направления.

Елизавета Пуншева