В Татарстане пресечена деятельность группы пособников терроризма

Фото: Максим Платонов

Управлением ФСБ России по Татарстану пресечена деятельность группы пособников террористической деятельности. Центральный окружной военный суд признал виновными организатора и участника террористического сообщества. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

Установлено, что организатором террористической группы был уроженец Кукморского района. Он пропагандировал идеологию терроризма, финансировал находящегося в международном розыске боевика международной террористической организации, а также склонял участников терсообщества к выезду в Сирию для вступления в ряды МТО.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 1.1 ст. 205.1 (четыре эпизода), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и конфискацией денежных средств.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также был осужден участник террористической группы, уроженец Челябинской области. Следствие установило его активное участие в терсообществе, склонение сторонников к совершению преступлений террористической направленности и оправдание терроризма.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, ч. 1.1 ст. 205.1 (три эпизода), ч. 1 ст. 205.2, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией денежных средств.



Рената Валеева