В Татарстане пресечена деятельность группы пособников терроризма
Управлением ФСБ России по Татарстану пресечена деятельность группы пособников террористической деятельности. Центральный окружной военный суд признал виновными организатора и участника террористического сообщества. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.
Установлено, что организатором террористической группы был уроженец Кукморского района. Он пропагандировал идеологию терроризма, финансировал находящегося в международном розыске боевика международной террористической организации, а также склонял участников терсообщества к выезду в Сирию для вступления в ряды МТО.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 1.1 ст. 205.1 (четыре эпизода), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и конфискацией денежных средств.
Также был осужден участник террористической группы, уроженец Челябинской области. Следствие установило его активное участие в терсообществе, склонение сторонников к совершению преступлений террористической направленности и оправдание терроризма.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, ч. 1.1 ст. 205.1 (три эпизода), ч. 1 ст. 205.2, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией денежных средств.
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