В Казани завершили строительство Интерактивного музея техники с самолетом Ту-144

В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева — КАИ завершилось строительство здания Интерактивного музея техники на базе самолета Ту-144. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе университета.



История проекта началась в 2017 году, когда самолет Ту-144, использовавшийся в качестве учебного экспоната, был перемещен на площадку между 2-м и 8-м зданиями КНИТУ-КАИ. В 2020 году проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, а в 2021 году начались строительные работы в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Общая площадь одноэтажного Интерактивного музея техники составляет около 1,7 тыс. кв. метров. Он рассчитан на 40 посетителей за один сеанс, а его пропускная способность составит до 20 тыс. человек в год.

В музее планируется воссоздать кабину пилотов, рабочее место штурмана и бортинженера, а также часть пассажирского салона первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета, чтобы посетители могли увидеть внутреннее устройство Ту-144.

Открытие Интерактивного музея техники для посетителей запланировано на 2026 год.

Рената Валеева