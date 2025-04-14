В Казани задержали наркокурьера с крупной партией мефедрона

Фото: Михаил Захаров

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по Казани задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в распространении наркотиков бесконтактным способом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержание произошло на улице Азата Аббасова в ходе реализации оперативной информации. В сумке у задержанной было обнаружено шесть свертков с веществом неизвестного происхождения, обмотанных изолентой. Экспертиза подтвердила, что в свертках находился синтетический наркотик мефедрон общей массой 314,82 грамма.

В ходе дальнейшего обыска было изъято еще более 600 граммов мефедрона, а также весы и упаковочные материалы. Общий вес изъятых наркотиков составил около килограмма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным полиции, женщина планировала сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Свою вину задержанная признала полностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее сотрудники ДПС задержали 44-летнего жителя Сочи, подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны внутри боксерской груши, находившейся в его автомобиле.



Рената Валеева