В Казани задержали наркокурьера с крупной партией мефедрона
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по Казани задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в распространении наркотиков бесконтактным способом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Задержание произошло на улице Азата Аббасова в ходе реализации оперативной информации. В сумке у задержанной было обнаружено шесть свертков с веществом неизвестного происхождения, обмотанных изолентой. Экспертиза подтвердила, что в свертках находился синтетический наркотик мефедрон общей массой 314,82 грамма.
В ходе дальнейшего обыска было изъято еще более 600 граммов мефедрона, а также весы и упаковочные материалы. Общий вес изъятых наркотиков составил около килограмма.
По данным полиции, женщина планировала сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Свою вину задержанная признала полностью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
Ранее сотрудники ДПС задержали 44-летнего жителя Сочи, подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны внутри боксерской груши, находившейся в его автомобиле.
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